CPA Girona, CPA Olot i PA Maçanet s'apunten al Mundial més esperat

Per l'escenari, l'imponent Palau Sant Jordi, i per disputar-se a casa, a Barcelona, el pròxim Mundial de patinatge, integrat als Roller Games, no se'l volia perdre ningú. Se celebrarà durant la primera quinzena de juliol i ja és segur que en la modalitat de grups de xou hi haurà tres representants gironins: en grans, el CPA Girona i el CPA Olot, campió i subcampió d'Espanya el cap de setmana passat a Guadalajara, que també aniran a l'Europeu al maig; i en petits, un PA Maçanet que va classificar-se tercer i que, d'aquesta manera, ha pogut escollir anar al campionat del món i prescindir del d'Europa. Tots tres clubs ja estan engrescats en una competició més especial que mai i que va camí d'omplir el Palau Sant Jordi, veient el ritme de venda de les entrades. De fet, segons fonts del CPA Girona i del CPA Olot, entre totes dues entitats ja han distribuït més d'un miler de localitats entre la seva gent.

La temporada 2019 ja va arrencar condicionada per la disputa dels Roller Games a Barcelona aquest estiu. La cita que no es volia perdre ningú, després d'haver hagut d'anar a competir sovint massa vegades en campionats del món a la Xina o a Colòmbia amb un seguiment escàs i pavellons pràcticament deserts. Aquesta vegada serà diferent perquè el Palau Sant Jordi va camí del ple i tothom hi vol ser. A més, en el cas del CPA Girona i del CPA Olot, han aconseguit la classificació, amb B acterium i No em tallis les ales, respectivament, fent una bona actuació a l'estatal, que els anima per afrontar els reptes que tenen per davant i que, més enllà del Mundial, passen també per l'Europeu de Reggio Emilia el primer cap de setmana de maig. El Girona, que no ha pujat encara mai al podi europeu, hi tindrà una exigent revàlida precisament en l'any en què, fins ara, s'ho han endut tot: provincial, català i estatal.

A Itàlia, en canvi, no hi serà el PA Maçanet. Follow me va ser tercer al campionat d'Espanya en grups petits i, a diferència dels dos primers, havia d'escollit on volia anar. L'equip de Sandra Casadevall ho té clar i escullen participar als Roller Games.