Éder Militão, que va sonar per jugar al Girona, acaba al Madrid de Zidane per 50 milions d'euros

El central brasiler Éder Militão va ser vinculat l'estiu passat del Girona en una operació que l'hauria dut a Montilivi a través del Manchester City. L'àrea de scouting del conjunt anglès havia vist en Militao, de 21 anys, una opció de futur pel club. Finalment, però, el Porto el va fitxar per 4 milions. Aquest dijous el Reial Madrid l'ha confirmat com el seu primer fitxatge per a la temporada vinent.

"El Reial Madrid CF i el FC Porto han acordat el traspàs del jugador Éder Militão, que quedarà vinculat al club durant les sis pròximes temporades, fins al 30 de juny de 2025", va assenyalar en un comunicat el club madridista, que hauria pagat la clàusula de 50 milions d'euros pel jove defensa.

Encara que en el mercat hivernal el Reial Madrid s'havia reforçat amb el fitxatge del jove mitjapunta espanyol Brahim Díaz, del Manchester City, el del defensa és el primer 'real' per a la pròxima campanya i es produeix a més quatre dies després de la tornada de Zinédine Zidane a la banqueta.

Militao, de 21 anys, és una de les promeses del futbol brasiler i va arribar aquest estiu al Porto procedent del Sao Paulo del seu país per una quantitat de set milions, segons ha indicat 'Globoesporte', el qual també va apuntar en el seu moment que el club sud-americà rebria un percentatge d'un eventuals traspàs del jugador a un altre equip.

El futbolista de Sao Paulo està sent una de les peces claus del conjunt que entrena Sergio Coincençao i en el qual militen 2 exmadridistes com el porter Iker Casillas i el central Pepe. Precisament, l'arribada d'aquest últim en el mercat hivernal va provocar que Militão passés de jugar al centre de la defensa a l'lateral dret.

Amb els 'Dragons' en quarts de final de la Lliga de Campions, el defensa, que ja ha estat convocat pel Brasil, ha jugat amb força assiduïtat, anotant quatre gols, dos a la Lliga i dos a Europa, encara que també va estar apartat un parell de partits després de ser enxampat en una sortida nocturna.