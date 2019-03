«Venir a Girona va salvar el Rally Costa Brava»

Girona es tornarà a omplir aquest cap de setmana de cotxes de totes les èpoques i d'amants del motor ­­- es calcula que al voltant de 20.000 persones poden arribar a passar pels diferents trams, per la sortida davant de Correus, pel parc tancat de La Copa o el d'assistència a Domeny - en l'edició número 67 del ral·li més antic de l'estat espanyol i que obre els campionats d'Europa, Espanya i Catalunya de Ral·lis Històrics, tant en Velocitat com en Regularitat. «Un cop el mundial va marxar cap a Tarragona deixant la base de Lloret, uns quants amants dels ral·lis vam mantenir viu el Costa Brava, però va ser l'aposta de Carles Puigdemont de portar la seu aquí a Girona va ser la que va salvar la prova que cada any va a més perquè hem trobat el nostre paradís particular dels ral·lis i la gent vol venir cada cop més», ha explicat aquest migdia l'organitzador del Rally Costa Brava, Àlex Romani, en una presentació al Pont de Pedra al costat de representants de l'Ajuntament de Girona (Marta Madrenas), Diputació de Girona (Miquel Noguer) i Generalitat (Pep Pujols).

Romaní ha confirmat que aquest any es tornarà a superar la participació amb 184 cotxes (66 en Velocitat, 76 en Regularitat i 42 en Legend) amb un 30% de pilots de fora de l'estat. «Entre els participants destaquen noms habituals de la prova com l'excampió d'Europa, Lucky, Valter Jensen, Antonio Alonso.... En podria dir molts i me'n deixaria, però a mi també em fa especial il·lusió que corri l'Antonio Zanini ara que se celebren 40 anys de la seva victòria, encara que aquest cop correrà en regularitat», ha explicat Romaní que ha convidat tothom a passar-se pels trams, per la sortida de demà a la tarda davant de Correus o per al parc d'assistència de Domeny «on sempre hi haurà cotxes d'una categoria o altra i hi tindrem muntat un village».

L'itinerari començarà demà a tres quarts de quatre de la tarda per als Legend i a dos quarts de sis per a la resta d'equips de Velocitat i Regularitat, des del podi situat a l'Avinguda Ramon Folch de Girona. L'etapa inicial serà molt curta; 1 tram a doble passada, «Els Àngels» (15,678 km), la primera amb llum del dia i la segona nocturn per un total 31,356 km de velocitat.

La segona etapa, molt més llarga de la prova, es disputarà tota el dissabte i arrencarà a les 8 hores des de La Copa, per disputar d'una tirada els primers quatre trams de la jornada: «Osor» (12,231 km), «Collsaplana» (16,135 km), «Grions» (10,195 km) i «Cladells» (15,737 km). Un reagrupament a la zona Domeny serà la prèvia de la segona part que constarà d'una nova passada pels mateixos trams disputats al matí per a finalitzar en el podi de l'avinguda Ramon Folch, des d'on havia començat la cursa, a partir de les set de la tarda.