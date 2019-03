Més d'un miler de persones han visitat l'exposició del Centenari del Figueres

L'exposició 'La Unió en fa Cent. Un segle d'esport i glòria' sobre el centenari de la UE Figueres, va tancar diumenge les portes al Museu del Joguet de Catalunya amb més d'un miler de visitants. En total, 1.132 persones han passat entre el 8 de febrer i el 10 de març per la Sala Oberta del Museu i han pogut gaudir amb material inèdit com ara l'acta fundacional del club, cedida pel Casino Menestral Figuerenc, o la samarreta original de la primera temporada, cedida en aquest cas per la família d'Alfons Botey.

"Estem molt contents amb la bona acollida que ha tingut l'exposició del centenari. Que més de 1.100 persones s'hagin acostat al Museu del Joguet demostra que el club està més viu que mai i que la gent s'estima la Unió", destaca Narcís Bardalet, president del Figueres, mentre que Carles Lloveras, president de la Comissió del Centenari, assenyala que "ens ha fet especial il·lusió que exjugadors, exentrenadors i exdirectius, persones que formen part de la història del Figueres, hagin passat a veure l'exposició i que s'hagin emocionat veient les imatges i tot el material que contenia la mostra".

Dividida en 11 àmbits, seguint l'estructura d'un equip de futbol, la mostra repassa la història de la UE Figueres, des dels precedents que van originar la fundació del club el 13 d'abril de 1919 fins a la temporada actual en la qual es compleixen els 100 anys. En els plafons, els visitants han trobat informació sobre els diferents camps de futbol on ha jugat la Unió; els presidents de l'entitat; l'himne; les categories en les quals ha militat el club des de la fundació; les principals gestes amb promocions, ascensos i les etapes més destacades a la Copa del Rei; la refundació i la travessia pel desert des de Tercera Regional fins a 3a Divisió, i el futbol base, entre d'altres.

L'audiovisual elaborat pels periodistes Carles Pujol i Lluís Ribera ha estat un dels principals punts d'atracció, així com els objectes històrics que s'han exposat com ara la samarreta original de la primera temporada, el cartell i la pilota del Trofeu Salvador Vilarrasa del 1960, els trofeus de campions del Nostra Catalunya i, sobretot, l'acta fundacional de la Unió. Així mateix, molts visitants no han deixat passar l'oportunitat de sentir-se jugadors del primer equip per un dia i, gràcies al fotomaton, han pogut fotografiar-se amb l'equipament del Figueres d'aquesta temporada.