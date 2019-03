El Sevilla acomiada Machín

El Sevilla FC ha anunciat aquest divendres la destitució del seu entrenador Pablo Machín. El substituirà Joaquín Caparrós, director de futbol del club que torna a la banqueta com ja va ocórrer la temporada passada després de l'acomiadament de Vincenzo Montella.

"El Sevilla FC ha pres aquest divendres la decisió de rellevar del seu càrrec al fins ara tècnic de la primera plantilla, Pablo Machín, a causa dels mals resultats de l'equip en les últimes setmanes. De forma immediata, pren les regnes de l'equip el director de Futbol Joaquín Caparrós, que tindrà com a ajudants als seus adjunts Carlos Marchena i Paco Gallardo, a més d'Antonio Álvarez", va anunciar el Sevilla en un comunicat.

"El Sevilla FC vol agrair a Pablo Machín i tot el seu equip el treball realitzat en aquests mesos al club i els desitja la millor de les sorts en el futur", va acomiadar el club al tècnic sorià, acomiadat un dia després de l'eliminació a vuitens de final de la Lliga Europa.

L'agònica derrota en la pròrroga davant l'Slavia de Praga (4-3) ha liquidat la paciència de la junta directiva presidida per José Castro amb el preparador sorià, que va arribar al Sevilla el passat estiu procedent del Girona.

Caparrós ja està al capdavant de l'equip i dirigirà a l'equip diumenge que ve davant l'Espanyol a Cornellà, on complirà el seu partit 500 com a entrenador de Primera Divisió. Caparrós s'asseurà a la banqueta fins a final de temporada, les 11 jornades que resten per a tancar el torneig regular.