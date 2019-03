El Madrid de Zinedine Zidane s'estrena amb victòria contra el Celta (2-0)

El retorn de Zinedine Zidane va impulsar un triomf del Reial Madrid a l'estadi Santiago Bernabéu, on no vencia des del 3 de febrer, i va ressuscitar amb gols d'Isco i Bale com a primer pas de la reconstrucció, davant un Celta de Vigo sense polvora (2 -0) i que aguditza els seus problemes per la permanència.

Per alimentar un miracle el primer és creure en ell. Els jugadors del Reial Madrid van demostrar d'inici que donen per perduda la temporada. No van captar en el primer acte el guant ple de fe llançat per Zidane per, almenys, salvar l'orgull d'una campanya negra. Van reaccionar davant l'obligació en una segona part liderada per Marco Asensio que es va trencar amb el gol del perdó a Isco.

La il·lusió que havia de generar la tornada de Zidane no es va traslladar al terreny de joc. No hi va haver un canvi d'imatge, un cop d'efecte, ni arrencada de ràbia. El mateix equip sense fe que va enterrar qualsevol opció de títol en els seus quatre últims partits perduts al Santiago Bernabéu es va presentar en una crida a la vella guàrdia.

La primera decisió de Zidane en un retorn amb comandament total va ser recuperar els jugadors amb els que va tocar el cel futbolístic. Va revolucionar la porteria amb canvi de rol entre Courtois i Keylor Navas. Va ignorar l'aspecte físic, prioritzant el anímic, amb dos jugadors desmoralitzats com Marcelo i Isco.

El Celta es jugava molt en un estadi que ressuscita equips. Va iniciar el duel perdent a Juncà. Sense patiments, tot just un centre perillós de Marcelo, fins que es va anar fent amb la pilota. Possessió estèril però còmode. Poca profunditat, però quan va arribar va provar l'estat de Keylor.

Tot va passar pel desencert de Maxi, que ha perdut de cop els gols que abans se li entraven. Va buscar l'esquadra escorat i no la va trobar. Al quart d'hora va fer lluir Keylor amb un cop de cap a boca de canó que va provocar una parada plena de reflexos i rapidesa de cames del costa-riqueny.

Un Reial Madrid estàtic i sense alegria, que juga al peu, esperava alguna acció individual per desequilibrar el duel. Kroos ho va intentar amb un xut llunyà que va acaronar el travesser, Bale es va estavellar amb el pal amb un xut amb l'esquerra, i Ramos va veure dins una rematada després d'un servei de córner. Van ser els avisos aïllats.

El canvi en el segon acte ja era qüestió de vergonya. Va arribar després de les paraules de vestuari de Zidane. No podien fallar-li. Van tancar a un Celta superat i que de cop va ser conscient de la seva situació d'emergència en zona de descens. Imprecís amb la pilota quan va poder córrer en algun contraatac. Tapant forats davant la velocitat que va adquirir el joc madridista quan Asensio va tirar de galons.

El VAR començar frenant el Reial Madrid. Modric va enganxar des de la frontal un rebuig a la xarxa que va ser anul·lat per posició il·legal de Varane en la trajectòria de la pilota. Va servir per acabar de despertar a un equip que no pot haver-se oblidat de jugar. La recuperació d'autoestima de les seves estrelles començar per Asensio. Ningú li va posar fre i va recuperar la seva imatge voraç en carrera, amb la pilota enganxada en carrera elegant. Va aguantar totes les entrades per acabar deixant la passada entre línies Benzema que va veure la passada de gol a Isco. En la seva última acció sobre el camp renaixia el malagueny.

Amb victòria en el marcador tot va ser a favor del Reial Madrid i en contra d'un Celta que va sentir que no era l'escenari on ha de guanyar-se la permanència.

Bale també volia el seu premi per enterrar una etapa d'absència. Rubén li va treure amb els peus la primera, després d'un eslàlom i xut creuat, però res va poder fer davant un xut ajustat que signava la sentència i la reestrena de Zidane amb victòria.