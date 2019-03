El Bordils perd a la pista d'un rival directe

El Bordils ha encaixat la tercera derrota consecutiva a la pista del Zarautz (24-23), un rival directe per la permanència. Després d'una primera part on els homes de Catarain anirien a remolc (9-10) un parcial de 0-4 en l'inici del segon temps ha posat els verd-i-blancs per davant per primera vegada en tot el partit (10-13). En els deu últims minuts, els gironins no han pogut mantenir l'avantatge i han acabat perdent.