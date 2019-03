El Barça pot deixar la Lliga pràcticament sentenciada si guanya al Villamarín

El Barça visita aquest vespre el Betis al Villamarín en una prova exigent que l'equip blaugrana espera solucionar per anar-se'n a l'aturada de la Lliga com a líder encara més sòlid. No serà gens fàcil perquè els andalusos també necessiten guanyar en la seva dura pugna pels llocs europeus. El Betis té encara en el record el sonat triomf aconseguit en la primera volta al Camp Nou (3-4), cosa que va suposar la segona i última derrota de la Lliga fins ara de l'equip d'Ernesto Valverde -la primera va ser a Leganés (2-1). Des de llavors, el Barça no ha perdut en aquesta competició i els de Setién volen tenir el privilegi de ser l'únic equip que aquesta temporada pugui dir que li ha guanyat els dos partits d'aquest torneig al conjunt culé.

La formació sevillana, després d'encadenar durant les últimes setmanes decepcions amb les eliminacions en la Lliga Europa i la Copa del Rei i perdre com a local contra el Getafe (1-2), va ressorgir diumenge passat al camp del Celta (0-1) i això li va valer per seguir ferm a la recerca de les posicions continentals de la taula. Setién té les baixes de Barragán i Francis Guerrero i de Junior Firpo, fet que el deixa sense carrilers purs.

Després de classificar-se per als quarts de final de la Lliga de Campions, el Barcelona busca la cinquena victòria consecutiva en la Lliga. Del Villamarín, els blaugranes han sortit invictes en les seves últimes sis visites i buscaran mantenir la ratxa. Valverde no pot comptar amb els lesionats Vermaelen, Rafinha i Dembélé i podria donar descans a homes com Lenglet, Arthur Melo i Alba. Umtiti, Arturo Vidal i Semedo es perfilen titulars. Boateng és a la llista.