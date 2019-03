El Bordils es complica la permanència a Zarautz

El Bordils va encaixar la tercera derrota consecutiva a la pista de l'Amenabar (24-23), un rival directe per la permanència i se situa, amb un partit pendent, a un punt del descens després de l'empat del Villa de Aranda i la victòria de l'Agustinos Alacant.

Els blanc-i-verds van anar a remolc durant bona part de la primera meitat. De fet, en cap moment es van posar per davant el marcador i als 15 minuts de joc perdien per quatre gols de diferència i només havent anotat dos cops (6-2). Però els de Catarain van parar aquesta hemorràgia en el marcador i van aconseguir igualar-lo a dos minuts i mig pel descans. Tot i així, s'acabarien els 30 primers minuts de joc amb un avantatge mínim pels bascos (10-9), però encara amb tot per decidir.

A la represa, dos gols de Ferrer i dos més de Canyigueral -ahir màxim anotador del partit amb 8 gols- feien un parcial de 0-4 per posar el Bordils per primer cop per davant (10-13). Però en l'equdador del segon temps, els locals es van tornar a posar per davant (20-18) després d'un parcial de 3-0, tot i que els visitants igualarien el partit a 20 quan faltaven nou minuts per al final. En els últims minuts, els locals van ser més efectius i es van aconseguir emportar-se el duel. Al final del partit, el tècnic Sergi Catarain va declarar que «no hem estat prou madurs i intel·ligents. Ha estat una derrota molt dura».