El dinovè campionat de Hip hop i Funky omple el pavelló de Fontajau

Més de 3.000 persones han assistit aquest diumenge al dinovè campionat de Hip Hop i Funky Ciutat de Girona. L'esdeveniment s'ha celebrat al Pavelló de Fontajau i ha reunit 900 ballarins provinents d'una vintena d'escoles d'arreu de la demarcació. En total s'han fet un centenar d'actuacions a diferents nivells, des de prebenjamins – els més petits – fins a Premium – pares i mares ballarins -. L'acte ha acabat amb dues actuacions dels professors de les escoles. A cada cançó el públic seguia la coreografia amb crits d'ànims. La directora de Dance Me Figueres, Sònia Navarro, explica que aquesta és una de les grans cites que tenen marcades al calendari. L'escola hi ha participat amb set grups i Navarro explica que en dies com aquest se sent "molt orgullosa" de la feina feta.

L'Iris i la Mar són dues ballarines de deu anys que han actuat aquest diumenge a la competició. Comenten que cada cap de setmana solen tenir una actuació i ressalten el bon ambient que es viu en aquests esdeveniments. "El més important és participar, però entrenem per poder guanyar", explica la Mar.

La Mireia és la mare de la Iris i diu que "és fantàstic" veure com gaudeixen els ballarins. "Aquí el més important és veure que ells s'ho passen tan bé". Comenta que a vegades "és dur" seguir el ritme de competicions, però reconeix que els pares "els agrada" anar amunt i avall acompanyant-los.