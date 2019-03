El Bàsquet Girona es treu un pes de sobre

El Bàsquet Girona es va treure ahir a la tarda un pes de sobre, aconseguint contra l'Estela la primera victòria en una fase d'ascens (66-63) en què, fins ara, només havia encadenat derrotes. Quim Costa segueix sense explicar-se el perquè del canvi que ha fet l'equip. Juga tensionat, a ràfegues, i ni ahir, aconseguint una còmoda renda de 16 punts a 4 minuts per acabar el tercer quart, va poder gaudir d'un final tranquil. El tècnic ja ho deia als vestidors: «Espero que el triomf serveixi per treure'ns els fantasmes del cap». De moment, sí que permet a l'equip igualar el balanç (7/7) que s'havia reduït amb les tres derrotes seguides i mantenir les expectatives, si es millora el joc en els propers partits, pràcticament intactes: el tercer lloc és a un sol triomf, per a qui vulgui veure el got mig ple.

No pintava gaire bé la tarda a mitjans del segon quart, quan l'Estela dominava per 20-28 i semblava que, com el Marín en l'anterior jornada a Fontajau, aprofitaria el bloqueig local per guanyar. Aquí el Girona va començar a edificar la reacció: primer aconseguint anar al descans per davant (31-28) i, tot seguit, firmant els millors minuts en el tercer i, gràcies a l'encert de Xavi Costa, marxant de 16 (48-32) a 4:45 per al final d'aquest parcial. El partit, però, no es va trencar, i si bé el Girona mai va acabar de patir, sí que com a mínim l'Estela li va posar la por al cos situant-se sis a sota diversos cops al darrer quart. Trias i Berry van mantenir l'equip per davant i al final el triple visitant d'Olivier sobre la botzina va ser una anècdota. La reacció s'haurà de reafirmar dissabte a Zamora.