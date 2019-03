L'Olot empata contra l'Ontinyent després de veure com li anul·len un gol en l'afegit

L'esforç de l'Olot torna a sortir poc premiat. Els de Raúl Garrido han empatat aquesta tarda contra l'Ontinyent (0-0), un equip que es troba en posicions de descens.

Després de superar el primer tram del partit amb dificultats per generar perill, els garrotxins han fet un esprint a la represa amb jugades de mèrit per endur-se els tres punts. Sense tenir sort davant la porteria de Craviotto, ha sigut Marc Cosme qui ha aconseguit batre'l al minut 90 però l'àrbitre l'ha anul·lat per fora de joc rigorós.