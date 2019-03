L'Uni aterra a Salamanca amb la moral pels núvols

Arriba un nou clàssic de la Lliga Dia, el que decidirà, amb gairebé tota seguretat quin dels dos equips classifcarà en primera posició al final de la temporada regular, ja que només quedaran tres partits. L'Spar Citylift Girona visita la pista del Perfumerías Avenida (18 h, Teledeporte) carregat de moral després de la classificació històrica per les semifinals de l'EuroCup, segellant la classificació dijous a Fontajau davant el Lió (61-54). Però Èric Surís avisa «hem de saber-ho aparcar, perquè el partit de Salamanca serà de màxima exigència i requereix deixar de banda la competició europea».

Amb els dos equips que ja s'han assegurat acabar entre els dos primers classificats, l'objectiu de les gironines serà aconseguir un triomf davant el conjunt entrenat per Miguel Ángel Ortega que, pràcticament, els asseguraria la primera posició de la lliga regular i poder tenir el factor pista a favor en cas d'arribar a la final. A Fontajau, les gironines van guanyar de 26 punts en el partit de la primera volta, per la qual cosa també tindrien el bàsquet average. Però el precedent més immediat és el de la final de la Copa de la Reina de fa tot just dues setmanes i que es va decantar a favor de les salmantines (71-79). De totes maneres, Surís creu que «cada clàssic és un partit i un món a part i no ens podem prendre com a referència el partit de lliga ni el de Copa».

El tècnic gironí també adverteix que el Perfumerías «voldrà tornar-nos la derrota de Girona», tot i que «nosaltres venim amb la il·lusió i l'ambició de treure aquest partit tan difícil». Les gironines fa gairebé quatre anys que no aconsegueixen guanyar al Pavelló Wüzburg. Ho van fer per últim cop el 18 d'abil de 2014, una victòria que va servir perquè les de Fontajau fosin campiones de lliga uns dies més tard davant la seva afició. Des de llavors s'han sumat 10 derrotes seguides, entre lliga, play-off i Supercopa.

Però si les de Surís arriben carregades de moral després de classificar-se per les semifinals de l'Euro Cup, a Salamanca hi ha un ambient completament diferent. Les d'Ortega no van poder capgirar el resultat advers de l'anada a Rússia i van tornar a caure dijous a casa davant el Nadezhda (65-70). Tot i així, les salmantines sempre són un rival molt perillós i així ho demostren les estadístiques. El conjunt d'Ortega és l'equip amb millor parcentatge de tirs de tres de la lliga, amb grans anotadores exteriors com Asurmendi o Eldebrink. En el joc interior també tenen bones rebotejadores com Roundtree o De Souza. Èric Surís alerta que és un equip «molt físic, eixigent i intens, i més a casa seva» i per això diu que «haurem d'estar els 40 minuts molt concentrats i sense cometre errades perquè ens posaran el partit al límit».