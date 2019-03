El Peralada no troba el gol i empata contra el Terol (0-0)

El Peralada-Girona B ha empatat aquesta tarda contra el Terol (0-0), en un partit clau per la permanència. Davant d'un rival amb una situació idèntica a la lliga, els nois de Chicho han pres la iniciativa amb nombroses ocasions de perill però no han comptat amb l'encert necessari per superar la porteria de Valera.

Amb l'empat, els xampanyers es mantenen en la 13a posició amb 33 punts. El goal average fa que el Terol se situï en la 15a i queden pendents del partit del Sabadell contra el Cornellà i del de l'Ontinyent, que s'enfronta a l'Olot.