Sascha i Pitu manen al derbi

Al Llagostera li agrada manar al derbi gironí de Tercera. Després de vèncer per la mínima al Figueres en l'anada (0-1), ahir va tornar-ho a fer amb una victòria molt més lluïda a casa (3-0). Els homes d'Oriol Alsina i Xavi Agustí van disputar un partit amb la màxima competitivitat, que a la mitja part encara ho tenia tot obert amb el marcador a zero. No obstant això, els locals van fer-ne prou amb la segona part per imposar-se amb claredat als de l'Alt Empordà, que van patir l'expulsió de Romero al tram final. Un doblet de Sascha i un gol de Pitu evidenciaven la lluita dels d'Alsina per l'ascens i, de retruc, obrien encara més la ferida d'un Figueres tocat que cada vegada veu perillar més la salvació.

El Llagostera va portar la batuta dels primers compassos davant d'un Figueres molt ordenat, que no els ho posaria gens fàcil. Arribant al descans amb el marcador 0-0, els d'Alsina van decidir en la segona part. Sascha va fer un doblet en dos minuts, mentre els visitants insistien per veure porteria sense encert. Amb un home menys per l'expulsió de Romero, el figuerenc Aroca no va poder fer res davant del gran gol de Pitu transformant una falta a la frontal.