David Garcia i Àngela Castelló es coronen en la Pujada als Àngels

David Garcia i Àngela Castelló van ser els guanyadors absoluts de la 56a edició de la Pujada a peu als Àngels que ha comptat amb més de 700 inescrits en les dues modalitats: la més competitiva i la de lleure. Una prova on el presidenent del GEiEG, Francesc Cayuela, n'ha donat el tret de sortida juntament amb representant territoral de la Secretaria General de l'Esport, Josep Pujols.

Va ser l'atleta del TR Esports Para, David Garcia, qui es va imposar en la categoria masculina. Garcia va completar el 8,2 quilòmetres de recorregut entre la Pujada de Santa Llúcia i el Santuari dels Àngels amb un temps de 38'02''. El corredor del TR Esports Parra, que l'any passat va quedar en cinquena posició va superar, en 38 segons, el temps que va fer el guanyador de l'edició de l'any passat, Quim Costa. Jordi Rabionet, també de del TR Esports Parra, repetiria la segona posició aconseguida l'any passat, mentre que Joel Codolà completaria el podi.

En categoria femenina seria Àngela Castelló que creuaria en primer lloc la línia de meta amb un crono de 43'53'', millorant en quasi tres minuts el millor temps femení aconseguit l'any passat. Eva Àrias, segona, i la russa Jakaterina Sokunova, tercera, van completar el podi.

L'edició d'aquest any ha estat especial, ja que per primer cop el grup d'esport adaptat de la secció del GEiEG ha superat els més de vuit quilòmetres d'ascens -l'any passat ja van fer una prova pilot de 2 quilòmetres- , que han completat el recorregut acompanyats per familiars, tècnics de la secció i voluntaris que s'anaven tornat per arrosegar les cadires. Amb esforç, han superat els obstacles fins arribar al Santuari de la Mare de Déu dels Àngels, on han estat rebuts amb una gran ovació de tot el públic assistent.