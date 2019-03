Leo Messi deixa el Barça a tocar del títol de Lliga

El Barcelona va consolidar encara més el seu lideratge amb una contundent victòria (1-4) a l'estadi Benito Villamarín davant del Real Betis, en un partit en què va fer valer la qualitat de Leo Messi, que va marcar tres gols, l'últim espectacular, davant un rival que va lluitar fins al final però que es va veure incapaç de remuntar.

El Barcelona, a falta de deu partits perquè s'acabi la Lliga, porta deu punts d'avantatge sobre el segon classificat i sembla que té ja el títol a la butxaca, mentre que el Betis haurà encara lluitar molt per seguir en l'atapeïda lluita per estar la propera temporada en competició europea.

Els blaugranes tenien una bona oportunitat d'anar-se'n a l'aturada de la Lliga, si guanyaven a Sevilla, amb una magnífica renda de deu punts sobre l'Atlètic de Madrid, que havia perdut dissabte a San Mamés, i pal·liar el possible «efecte Zidane» del Reial Madrid, al qual deixa a dotze punts a falta de deu jornades perquè s'acabi el torneig. El Betis també tenia la bona oportunitat de treure-li el setè lloc a València, que no havia passat de l'empat a Mestalla davant el Getafe, en aquesta atapeïda lluita pels llocs europeus.

La visita del sòlid líder de la Lliga no va canviar res la filosofia que vol Quique Setién per al seu equip, la de ser protagonista amb la pilota en el seu poder, i així va arrencar el partit, en què el Barça va haver de recular davant la iniciativa rival i Jesé Rodríguez no va arribar per poc a una pilota amb molt perill als tretze minuts de joc.

Però al Barcelona li costa poc crear perill i en la primera ocasió que va tenir va fer gol, sobrepassat el quart d'hora, quan una falta a la frontal de l'àrea va ser perfectament aprofitada pel de sempre, Leo Messi. L'argentí va enviar la pilota a l'escaire i va festejar així que, amb 674 partits oficials com a barcelonista, iguala en aquesta estadística a Andrés Iniesta i ja només té per davant Xavi Hernández (767).

Els bons propòsits dels locals es van veure truncats aviat i els visitants van començar a convertir-se en protagonistes. L'equip d'Ernesto Valverde va haver de mostrar els seus recursos defensius per mantenir la renda davant els intents bètics, com en una rematada del mexicà Andrés Guardado que va marxar massa creuada, encara que també l'uruguaià Luis Suárez va fallar una ocasió molt clara per posar el 0 -2 en el marcador.

El que no va fallar va ser Messi al minut de prolongació del primer període que va donar el col·legiat Ricardo de Burgos Bengoetxea i va aconseguir el segon gol, que va deixar el partit molt encarrilat per als seus en la segona meitat.

Després de la represa, el Betis va tornar a sortir amb ganes a la recerca de marc de l'alemany Marc-André Ter Stegen, però també això li va donar espais al Barcelona per muntar contraatacs. Amb aquesta disposició sobre el terreny podia passar qualsevol cosa, que la formació verd-i-blanca es fiqués en el partit amb un gol o que l'equip blaugrana aconseguís el tercer, el que va estar molt a prop de fer Luis Suárez, però va tornar a fallar sol davant el porter Pau López en el minut 61, tot i que l'error el va pal·liar molt poc després amb un gol que va deixar el partit molt costa amunt per als locals.

El 0-3 va arribar amb mitja hora de joc per davant i un partit que semblava mort, tot i que Loren Morón, que va sortir a la segona part, va voler donar-li una mica d'emoció, però el seu gol va arribar tard (min.82) i Messi va fer el seu triplet després amb un golàs espectacular, a més que un pal va evitar que marqués el quart en l'última jugada del partit.