Més de 900 ballarins al campionat de Hip-Hop

Més de 3.000 persones van assistir ahir al dinovè campionat de Hip-Hop i Funky Ciutat de Girona, que va tenir lloc al Pavelló de Fontajau. Hi van actuar al voltant de 900 ballarins de 18 escoles de dansa, cinc d'elles provinents de la ciutat de Girona i la resta de les comarques gironines i Barcelona. En total van ser gairebé un centenar d'actuacions repartides en 12 categories: des de Prebenjamí fins a Premium.

Des de les 10 del matí les actuacions no van parar. Els primers van ser els més menuts, que van deixar pas a la categoria de parelles. A la tarda, els més grans van ocupar la pista, i van fer aixecar de la cadira els assistents de Fontajau. Per tancar la jornada, els pares i mares, participants a la categoria Premium, van mostrar un gran nivell i una gran dosi d'humor.

Les escoles participants tenen aquesta cita marcada al calendari, que a més és dels primers de la temporada de campionats. Han estat molts mesos preparant les coreografies, els vestuaris i tot l'atrezzo necessari per a què surti tot rodó. L'important és participar, però l'esforç i les hores que hi dediquen els participants és per guanyar.

En aquesta edició, els premis van estar força repartits entre les diferents escoles de ball. Sister Funk, de Girona va ser l'escola que es va endur més premis, amb 6 guardons, tres d'ells en primera posició. Studio Funky, també de Girona, es va endur fins a 5 premis; i Dance Me Figueres, amb 4 podis, va estar la tercera escola que més premis es va endur.

En categoria absoluta „nascuts a partir del 2000„, Shibui de l'Associació Hip-Hop Prat es va emportar el primer premi, seguit per VIP'S de Tempo Centre de Dansa de Vilobí i Youngsters d'Evolution Dance Center de Girona. En categoria professional, on participen els professors, el primer lloc va estar per a Sister's de Sister Funk, el segon lloc per a Dreamers de Like a Dream, que ja es van endur el segon lloc l'edició passada; i el tercer per a Studio Mondo de Studio Funky.