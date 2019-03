«El MIC és un referent mundial del futbol base»

Mauricio Pochettino, entrenador del Tottenham, i Vicky Losada, jugadora del Barça, van ser els protagonistes ahir de la presentació a Barcelona de la 19a edició del torneig internacional MIC–Mediterranean International Cup de futbol base, que se celebrarà per Setmana Santa a les comarques gironines. La presentació es va fer a la sala d'actes de CaixaBank. Allà es va confirmar que el MIC se celebrarà del 17 al 21 d'abril en 35 seus de les comarques gironines, sent Peralada i Vilablareix les novetats d'aquest any. Es mantindran les xifres del 2018, amb la previsió de 900 partits jugats i 364 equips participants, de 44 països dels 5 continents. Seguint la dinàmica dels anys anteriors, es continuaran desdoblant categories i aquest cop la juvenil es dividirà en jugadors de primer i de segon any, per un costat, i de tercer any, per l'altre, per fomentar la competitivitat dels equips –aquest fet ja succeïa en cadets i en infantils. En total, hi haurà nou categories, des de sub-12 fins a sub-19 en masculí i femení de futbol -11, i sub-12 masculí de futbol -7.

Juanjo Rovira, director dels tornejos MICFootball i MICBasketball, va destacar que «aquest any hem enfocat el treball en créixer en qualitat, apostant, com sempre, per no perdre el nivell competitiu. Sumem més equips estrangers i de la Lliga tindrem 11 dels 20 clubs que hi ha». Rovira ha afegit que «estem molt contents per la resposta que hem tingut aquest 2019 i, per al 2020, ja tenim peticions d'equips de fora d'Europa. Ens hem convertit en un torneig totalment internacional i en una referència mundial».

Mauricio Pochettino va aprofitar la seva presència a l'acte per parlar de l'actualitat del futbol i, en aquest sentit, va reconèixer que «si hi ha un equip favorit per guanyar la Lliga de Campions és el Barcelona», al qual li encantaria enfrontar-se en una hipotètica final. «On cal signar? Vaig sobrat de confiança», va assegurar.