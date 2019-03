La Mitja Marató del Pla de l'Estany estrena recorregut en la vint-i-cinquena edició

El diumenge 31 de març, Banyoles i Porqueres acolliran la 25a Mitja Marató del Pla de l'Estany i la 12a Volta Popular a l'Estany. Organitzades pel Club Natació Banyoles, pretenen consolidar-se al calendari runner de Catalunya. Avui s'han presentat les dues proves a les instal·lacions del Club amb la presència d'Albert Comas, president del Club Natació Banyoles; Francesc Castañer, alcalde de Porqueres; Manel Torres, membre de l'organització de la Mitja, i Esther Guerrero, atleta i padrina de la cursa.

El 25è aniversari de la Mitja Marató arriba amb novetats en el seu recorregut amb la motivació que els atletes que hi participin en puguin gaudir encara més. En aquest sentit, Albert Comas ha assegurat que "s'ha planificat i ha estat plantejada pensant en tot moment en el corredor". A més, ha posat en valor el fet de complir 25 edicions de la Mitja Marató i ha recalcat que és "una gran satisfacció i orgull" arribar-hi. Des de l'organització de la prova s'ha volgut donar més protagonisme a l'Estany i és per això que s'hi faran dues voltes senceres (una en cada sentit), quan fins ara només se'n feia una. L'alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, ha destacat que "l'Estany és un gran actiu" i, també, ha volgut "felicitar al Club Natació Banyoles per les 25 edicions". L'hora de sortida de la Mitja Marató serà a les 9.30 hores del matí davant el Club Natació Banyoles i les inscripcions estan obertes fins al dijous 28 de març a les 20.00 hores a través de la web del Club (www.cbanyoles.cat).

Un altre canvi respecte a edicions passades és que es passarà pel centre històric de Banyoles, inclosa la Plaça Major. Per aquest motiu, el regidor d'Esports de Banyoles, Jordi Congost, valora positivament aquesta modificació perquè, per als banyolins, "la cursa serà més atractiva i la podran seguir des de més punts de vista". Per qui s'hagi fixat un objectiu de marca personal, l'organització posa a disposició dels corredors quatre "llebres" amb ritmes diferents: 4:02 min/km (1,25 h), 4:30 min/km (1,35 h), 4:59 min/km (1,45 h) i 5,27 min/km (1,55 h). Cal remarcar que cada kilòmetre ha estat revisat i homologat per jutges de la Federació Catalana d'Atletisme. Per donar més velocitat a la cursa, s'ha reduït a la meitat el desnivell acumulat (de 160 a 80 metres). L'atleta i padrina de la prova, Esther Guerrero, assegura que serà un recorregut "molt atractiu" per al corredor i que de ben segur que es veuran bones marques.

Una altra de les novetats és el canvi de data, ja que es solia fer el primer cap de setmana de març i ara serà el darrer. El motiu és no estar tan a prop de la Mitja Marató i la Marató de Barcelona i poder captar més corredors. En aquesta 25a edició, a més, s'estrena un nou logotip que anirà imprès a la medalla que rebrà cada corredor. Actualment hi ha més de 410 inscrits, xifra que ja supera l'edició de l'any passat, i que s'espera que segueixi augmentant. Albert Comas ha remarcat que "té molt mèrit arribar a aquesta xifra tenint en compte la quantitat de proves que s'organitzen a tota Catalunya".

A banda de premiar com es feia fins ara als cinc primers participants absoluts i els tres de la comarca (masculins i femenins), obtindran un reconeixement els tres primers de cada categoria d'edat:

Júnior: nascuts del 2000 al 2001

Promeses: nascuts del 1997 al 1999

Sèniors: nascuts del 1985 al 1996

Veterans A: de 35 (1984) a 44 (1975) anys

Veterans B masculí: de 45 (1974) a 54 (1965) anys

Veterans B femení: de 45 (1974) anys en endavant

Veterans C: de 55 (1964 anys en endavant.

D'altra banda, el mateix 31 de març a les 9.35 hores del matí es donarà el tret de sortida a la 12a Volta Popular a l'Estany, que també començarà i acabarà davant el Club Natació Banyoles. La cursa tancarà el Circuit de Curses Populars del Pla de l'Estany, organitzada pel Consell Esportiu del Pla de l'Estany.