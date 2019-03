El Perfumerías pren el lideratge de la lliga a l´Uni

Salamanca i el Perfumerías Avenida sempre han estat un mur molt complicat de superar per a l'Spar Citylift Girona, però la contundència de la derrota d'ahir al Würzburg, i la manera com l'equip gironí va acabar abaixant els braços en el darrer quart, només es poden explicar per l'enorme desgast que porten a sobre les gironines, un dia més, van haver de carregar la seva força interior sobre una Nadia Colhado que fa moltes setmanes que hauria d'haver de deixat de jugar per operar-se la mà dreta. Amb la injecció de moral de la històrica classificació per a les semifinals de l'Eurocup, les jugadores de l'Uni van provar de plantar cara un Avenida enfurismat per la seva eliminació europea i, de fet, ho van aconseguir fins a mitjans del tercer quart (36-38, amb un bàsquet de Colhado), però quan les locals van colpejar amb més força (55-41, després de tres triples entre Lloyd i Givens) les gironines es van quedar sense capacitat de resposta. El darrer quart va ser un calvari i la diferència final, per posar sang a la ferida, va ser exactament la que havia assegurat que volia Miguel Ángel Ortega en la prèvia del partit: 80-53, 27 punts de diferència que són exactament un més dels que havia aconseguit l'Uni a Fontajau en el partit de la primera volta del desembre. La victòria dona el lideratge de la lliga i la diferència de punts li asseguren que, fins i tot en l'improbable cas que perdin un partit, el factor pista en el play-off encara serà seu fins a la hipotètica final.

La contundència de la derrota final amagarà bona part de les coses bones que va fer ahir l'Uni a Salamanca fins que se li va acabar la benzina i l'Avenida, a còpia de triples, va trencar el partit deixant massa tocades les jugadores gironines com per seguir plantant cara a les locals que, empentades al límit per Ortega, van apujar el nivell en defensa i van donar més pilotes a una Erika de Souza, més descansada que la resta perquè no juga competició europea. Abans d'això, l'Uni encara havia estat capaç de capgirar els deu punts de desavantatge amb què havia marxat al descans, 36-26, amb un parcial de 0-12 amb Colhado acabant bones jugades prop de cistella tot i jugar gairebé amb una sola mà. El 36-28 de mitjans del tercer quart van ser un dels darrers senyals de vida de l'Uni en el partit d'ahir, perquè, poc després, Jewell Lloyd va agafar el fusell per castigar la moral gironina amb el seu encert. Dos triples consecutius de la nord-americana han posat el marcador massa costa amunt (55-41) per a un Spar Citylift Girona que ja no es va a refer més i va acabar patint molt en els minuts que faltaven de partit fins al 80-53 final.