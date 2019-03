La Jornada d'Esport i Salut de Diari de Girona presenta cartell de luxe

Ja està disponible el programa complet de la I Jornada d'Esport i Salut organitzada per Diari de Girona amb el patrocini d'AndBank, Nous Tràmits, Urbinium, Oliva Motor i la Universitat de Girona. I la col·laboració de Montepio Girona i Frit Ravich. Una trobada amb experts i esportistes professionals en què es tractarà la importància de fer esport amb responsabilitat. La sessió tindrà lloc el dia 4 d'abril de 6 a 9 de la tarda a l'Auditori de Girona i comptarà amb la presència de ponents de luxe i una taula rodona amb reconeguts esportistes gironins. Les inscripcions són gratuïtes, però es necessita registre a través d'aquest enllaç. La jornada va dirigida a tothom que faci esport i li preocupi la seva salut. Gràcies als diversos experts que hi participaran, els assistents podran fer un recorregut per tot el que s'ha de tenir en compte per fer esport amb responsabilitat.

La primera part comptarà amb les ponències del nutricionista Ivan Ibáñez; del cardiòleg Ramon Brugada; del secretari tècnic del Bàsquet Girona, Jesús Escosa; de la fisioterapeuta de l'Spar Citylift Girona, Beti Orden, i de la confundadora i gerent de Wikiloc, Montserrat Jordi. La segona s'obrirà amb una taula rodona en què tres esportistes gironins de primer nivell, l'atleta Esther Guerrero, l'atleta i esquiador de muntanya Toti Bes i el triatleta Nan Oliveras, exposaran en comú les seves experiències i podran donar consells als assistents. Per acabar es podrà escoltar la ponència de l'exciclista David Millar, autor del llibre Pedaleando en la oscuridad, en el qual relata la seva experiència amb el dopatge.