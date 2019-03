Nadia Colhado, exemple d'implicació

Nadia Colhado es va haver d'infiltrar per jugar la final de Copa a Vitòria. La pivot brasilera feia moltes setmanes que estava jugant amb dolor al canell de la mà dreta, la de tirar, i el desgast dels lligaments no ha deixat d'anar a més. Els tres partits de Vitòria (València, Cadí i la final contra el Perfumerías Avenida) no van ser un tràngol fàcil de passar per a un canell que, com la resta del cos de Colhado i de les seves companyes d'equip, ja venia castigat d'una temporada molt carregada de partits, que, en el cas de l'Uni, es va fer encara més dura el mes de febrer compaginant Lliga, les remuntades contra l'MBA Moscou i el Szekszard hongarès a l'Eurocup i la cita de Vitòria. Després de la final de Copa, una d'aquelles cites que jugadors i clubs tenen marcada en vermell al calendari, el canell de Colhado ja havia dit prou. Passat l'efecte de la infiltració, el dolor es va fer més evident i, en circumstàncies normals, la pivot brasilera hauria d'haver optat per operar-se i donar per acabada la seva temporada.

A diferència d'això, Colhado va fer un pas endavant. Quatre dies després de la derrota contra l'Avenida a Vitòria, la pivot brasilera va jugar un partit impressionant a Lió (17 punts i 18 rebots) en la victòria gironina en l'anada dels quarts de final de l'Eurocup; i, aguantant el dolor com ha pogut, ha continuat ajudant l'Uni en la tornada davant l'Asvel, en la visita de diumenge a Salamanca (32 minuts en pista) i ho tornarà a fer demà passat, dijous, en l'anada de les històriques semifinals de l'Eurocup contra el Montpeller a Fontajau (20.00). «Estem molt agraïts pel que està fent la Nadia; només podem tenir paraules d'elogi perquè ha seguit jugant, suportant el dolor i ajudant-nos en partits molt importants per al club com els de la Copa i l'Eurocup», explica el director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, que destaca la importància de «la demostració de compromís» de Colhado just en un moment delicat per al club perquè, quan va quedar clar que el genoll de la brasilera estava definitivament trencat, ja havia passat el límit per fer fitxatges a Lliga Femenina-1; acabava just abans de la Copa, quan va arribar Gabby Williams, i l'equip també s'havia quedat sense Julia Reisingerova. La pivot txeca s'ha perdut els últims quatre partits de l'Uni -els dos contra Lió, el de Fontajau davant el Ferrol i la visita a Salamanca- per un fort cop al genoll que va rebre per part d'Erika de Souza en el final de la Copa. Reisingerova podria reaparèixer dijous davant el Montpeller, però la seva absència ha provocat que Colhado hagi d'estar encara més minuts en pista, especialment a l'Eurocup, on Leia Dongue no pot jugar per l'excés de passaports extracomunitaris.

En els dos partits d'aquesta setmana, contra Lió a Fontajau i a Salamanca, els gestos de dolor de Nadia Colhado, especialment després d'un parell de caigudes, han estat més que evidents. Un dolor que, de portes endins, la gent del vestidor i del club coneix bé des de fa moltes setmanes. Nadia Colhado jugarà dijous contra el Montpeller, però els lligaments del canell estan trencats i és molt difícil, per no dir impossible, que la pivot brasilera acabi la temporada sense passar pel quiròfan. Una operació que, però, no hauria de ser el final de l'etapa de Colhado a l'Spar Citylift Girona per molt que a la brasilera se li acabi el contacte a final de curs. «És clar que ens agradaria seguir comptant amb una jugadora com la Nadia, que ha demostrat una gran implicació amb el club; tenim al cap renovar-la i intentarem fer-ho perquè la temporada vinent pugui tornar a jugar amb nosaltres», apunta Pere Puig, que ja s'ha començat a moure per renovar la pivot brasilera, que està jugant la seva segona temporada a Girona, on va arribar procedent del Gipuzkoa. Amb només Núria Martnez amb contracte, a banda d'un any opcional que té Laia Palau, els responsables esportiu de l'Spar Citylift Girona tenen la voluntat d'oferir la renovació a més peces de l'actual plantilla per provar de mantenir part del bloc.