Les Promeses de l´Esport gironí reben el seu homenatge

L'Auditori de Girona ha acollit aquest vespre la gala de reconeixement a les Promeses de l'Esport gironí, una iniciativa de la Representació Territorial de la Secretaria General de l'Esport que ja ha arribat a les cinc edicions. Aquesta vegada es van homenatjar 138 esportistes de 29 modalitats diferents, en un acte que va reunir prop d'un miler de persones. El delegat d'Esports de la Generalitat a Girona, Josep Pujols, l'impulsor dels premis, ha dit que «la gala està arrelant, volem que sigui un estímul per aquest joves que en el fons és com si fessin una carrera dual compatibilitzant els seus estudis amb els èxits esportius».

Sumant-hi els 138 premiats d'ahir, els Reconeixements a les Joves Promeses de l'Esport Gironí ja han premiat en les seves cinc edicions més de 800 joves d'entre 14 i 18 anys que han destacat en les seves respectives disciplines, a títol individual o per equips, guanyant una final catalana o fent podi en una competició superior, o bé havent-se imposat en categoria absoluta en tornejos federats.

«Tots aquests nois i noies fan un gran esforç i tenen una disciplina molt gran, amb la qual cosa què millor que fer-los un reconeixement per tal de donar-los un estímul al seu esforç», ha relatat Pujols. En l'edició d'avui s'han reconegut 78 noies i 60 nois. Durant l'acte els assistents han pogut veure una exhibició de twirling i un video sobre l'evolució dels aixecadors del GEiEG Mountasser i Nasser Baghdadi, que ara continuen la seva progressió al CAR de Sant Cugat.

Entre els assistents hi havia el delegat del Govern, Pere Vila; el Director del Consell Català de l'Esport, Antoni Reig; Carles Ribas, en representació de l'Ajuntament de Girona; i el diputat d'Esports de la Diputació, Carles Salgas, a banda de Josep Pujols.

El reconeixement es formalitza mitjançant un diploma i un trofeu amb el nom de la persona guanyadora i l'any de concessió. Entre els més d'un centenar de premiats d'aquesta cinquena edició hi figuraven esportistes amb una gran projecció com els atletes Josué Canales i Ivet Rovira, les gimnastes Sara Coll, Aida Valencia i Jana Guardiola, o els judoques Artur Xargay, Kindi Ba i Marc Bechdeju, entre molts d'altres. Segons ha explicat Josep Pujols, «en aquesta edició premiem més noies que nois, un fet que demostra el potencial de l'esport femení. En aquestes edats hi ha un cert equilibri, el problema el tenim que a partir de Batxillerat les noies solen tirar més cap els estudis que cap als esports».

La gala de Reconeixement a les Promeses de l'Esport va néixer a Girona fa cinc anys i ja està plenament consolidada. La Generalitat dedica aquests guardons als esportistes més joves i també manté al calendari, al juny, l'entrega de les Medalles de l'Esport. La Representació Territorial les va crear el 1980, per homenatjar totes aquelles persones que d'una manera anònima i desinteressada havien treballat o treballaven per l'esport en una iniciativa que s'ha convertit en tot un clàssic.

Atletisme

1. Aitana Radsma

2. Gerard Guixeras

3. Daniel Ruiz

4. Y. El Boussettaoui

5. Andrea A. Loza

6. Pau Mora

7. Andrey Lavila

8. Elvin Josué Canales

9. Ivet Rovira



Bàsquet

10. Clàudia Acín

11. Marina Artero



Ciclisme

12. Pau Lagraña

13. Martí Vayreda

14. Martí Hidalgo

15. Dídac Carvacho

16. Pau Torrent



Curses d'Orientació

17. Paula Padilla

18. Andreu Aliu



Esquí Alpí

19. Joan Berney

20. Iu Vidal

21. Guillem Bosch



Patinatge gel

22. Anna Bertran

23. Enric Alis



Futbol

24. Aina Duran

25. Queralt Ping Estrada

26. Laia Codina



Gimnàstica

27. Gina Bou

28. Sara Coll

29. Jana Guardiola

30. Aida València

31. Gerard Corominas

32. P. Jiménez



Halterofília

33. Mountasser Baghdadi

34. Nasser Baghdadi



Handbol

35. Natàlia Bassa

36. Júlia Sala



Hípica

37. Clara Campasol

38. Blanca Granados

39. Laia Ferreiro

40. Robert Planas

41. Aleix Crous

42. Guillem Ferrer

43. Gemma Miquel

44. Daniel González

45. vet Mallarach

46. Nora Pozo



Judo

47. Kindi Ba

48. Andrea Barrios

49. Marc Bechdeju

50. Josep Hernández

51. M. Hernández

52. Edgar Hidalgo

53. Paula Molina

54. Yousef Saloum

55. Clàudia Solà

56. Artur Xargay



Korfball

57. Yassin Amine

58. Temi Combis

59. Martina Gallardo

60. Sara Kamal

61. Berta Martínez

62. Aina Mas

63. Emma Pérez

64. Carles Piqueras

65. Àlex Prat

66. Víctor Puertas

67. Daniel Raduà

68. Iona Sala

69. Toni Sánchez

70. Aina Trigueros

71. Hèctor Vílchez



Motociclisme

72. Daniel Agea

73. Gervasio Cañas

74. Raúl Sánchez



Natació

75. Laura Alsina

76. Nuria Benitez

77. Ana Cánovas

78. A. Casamitjana

79. Ferran Conchillo

80. Luna De Bruijn

81. Mireia Rio

82. Judit Artigas

83. Nick Hoogsteder

84. Alvaro Ruiz

85. Meritxell Font



Patinatge

86. Sònia Alsina

87. Andrea Baena

88. Maria Font

89. Ana M. Hinojosa

90. Mar Mascaró

91. Adriana Planella

92. Clàudia Solé

93. Natalia Andreu

94. Abril Canudas

95. Mireia De Cruz

96. Eva Jorda

97. Elena Mansilla

98. Nuria Miquel

99. Aina Planiol

100. Paula Sotillo



Pesca

101. Sergi Giménez



Piragüisme

102. Roger Garrido

103. Pol Montserrat

104. Jan Muntada



Rem

105. Aina Arteman

106. Aina Prats

107. F. Gómes

108. Andreu Boix

109. Joel Jou

110. Júlia Lohman

111. Marc Bessa

112. Alba López

113. Ariadna Vila

114. Pol Viñolas

115. Montse Grassiot

116. Blanca Román

117. Aleix Cervera

118. Martí Vicens

119. Núria Germà

120. Clàudia Pòlit

121. Maria Yani

122. Aleix Garcia

123. Lluís Sala

124. Margot Figueras



Salvament i socorrisme

124. Judit Artigas

126. Berta Vidal

127. Estel Raset



Taekwondo

128. Paula Serrat



Tennis taula

129. Jana Riera



Triatló

130. Clara Aulinas



Twirling

131. Marina Berrocal

132. Sarah Collado

133. Anna Comino

134. Nerea Lendinez

135. Paula Megia

136. Òscar Rico



Vela

136. Rita Booth

137. Ruben Booth

138. Nina Font