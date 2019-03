El Valladolid veta Alcaraz, Masip i Sergio González pel partit de Catalunya a Girona

El Valladolid ha anunciat el veto al seu entrenador Sergio González i als seus jugadors Rubén Alcaraz i Jordi Masip, als que no permetrà participar amb la selecció catalana en l'amistós contra Veneçuela perquè vol que prevalguin els seus "propis interessos esportius en una fase decisiva de la temporada ".

"El club respecta a la Federació Catalana de Futbol, ??però entén que ha de fer prevaler els seus propis interessos esportius en una fase decisiva de la temporada i evitar córrer riscos que puguin suposar una lesió d'algun d'aquests dos futbolistes, fins a la data claus per al equip ", ha detallat el Valladolid en un comunicat. A més, el club castellà recorda que està perseguint "el fonamental objectiu de la permanència", cosa que el situa "en l'obligació de minimitzar riscos a tan sols dos mesos perquè s'acabi la competició de lliga".

El Valladolid ocupa la setzena posició de Laliga Santander, quatre punts per sobre de la zona de descens. El seu tècnic Sergio González i els seus jugadors Masip i Alcaraz estaven convocats per a l'amistós entre les seleccions de Catalunya i Veneçuela que es disputarà dilluns que ve a Girona, a l'estadi de Montilivi. El més curiós del cas és que va ser el Valladolid mateix qui, dilluns, va emetre un comunicat explicant que Alcaraz, Masip i Sergio anirien amb la selecció, que va omplir les xarxes socials de crítiques, i ahir se'n va desdir. De fet no serà fins demà quan el seleccionador Gerard López anunciï la llista definitiva.