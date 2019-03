Fontajau s'omplirà demà per veure l'Uni Girona - Montpeller

L'afició gironina no fallarà demà en l'anada de les semifinals de l'Eurocup i demà s'esperen al voltant de 4.000 persones a Fontajau per animar l'Spar Citylift Girona que, minvant pels seus problemes físics sobretot en el joc interior, provarà de plantar cara al Montpeller que a, diferència del que passava amb el Lió en els quarts de final, arriba sense baixes i amb una rotació molt llarga plena de jugadors de primer nivell internacional.

«En l'Eurocup, no només aquest any sinó també en l'anterior, Fontajau ens ha marcat el camí en remuntades com les de Moscou o el Szekszard, o l'any passat amb Galatasaray, Olympiakós o Ragusa ajudant-nos sempre en els moments complicats i animant molt», ha explicat aquest matí Èric Surís sobre l'ambient que s'espera a Fontajau en l'anada d'unes semifinals de l'Eurocup històriques per al bàsquet perquè són les primeres que jugarà un equip català en tota la història.

Amb molts problemes físics, sobretot en les seves pivots perquè Nadia Colhado juga «gairebé com si ho feés amb un sol braç» i Julia Reisingerova rebrà demà el BLMA Montpeller, un clàssic del bàsquet europeu, que compta amb moltes jugadores d'alt nivell com la pivot francesa Helena Ciak o l'escora australiana Samantha Whitcomb i que tindrà l'avantatge de jugar el partit de tornada a la seva pista. «Tenir la tornada a casa sempre condiciona, però tampoc hem de tenir aquesta ansietat de voler resoldre molt de pressa perquè deixaríem de fer el nostre joc», ha reconegut Surís.