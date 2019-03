Més de 600 ciclistes participaran a la Girona MTB Challenge aquest cap de setmana

La Girona MTB Challenge torna aquest cap de setmana a la ciutat. La cursa organitzada per Klassmark és una de les proves de bicicleta de muntanya per etapes més important del vell continent. Aquest divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24 de març es tornarà a posar de manifest. 600 ciclistes de 20 nacionalitats viatjaran a Girona per prendre-hi part.

Els de casa no fallaran a la cita, però cada vegada són més els ciclistes que veuen a la Girona MTB Challenge una oportunitat única de conèixer el territori de la millor manera possible: pedalant. En la línia de sortida trobarem participants vinguts de tots els racons de la península, destaca la delegació basca, però també de les Illes Canàries i Balears.

Les colònies europees tornaran a estar molt presents amb representació italiana, britànica, suïssa, danesa, sueca, alemanya, irlandesa, holandesa, romanesa o polonesa; l'expedició belga i francesa repeteixen com les més nombroses. La internacionalització de la prova es consolida amb participants d'Austràlia, Estats Units i fins i tot Sud-àfrica. Tots viatgen sota la mateixa premissa: gaudir de tres dies d'autèntic i pur mountain bike.

L'organització ofereix aquest any la possibilitat de competir només el dissabte i el diumenge en un format Weekend amb una classificació independent. No obstant això, la major part dels participants, mig miler, aposta per sortir a pedalar des de divendres i fer realitat els tres recorreguts proposats per Klassmark. Els ciclistes del format Classic, tres etapes, poden prendre part de la cursa de manera individual o per parelles. Els equips masculins, mixtes i femenins s'uniran a les categories absolutes i màsters.

Els suïssos Stauffer Hansueli (Team Bulls) i Marc Stutzmann (Texpa Simplon Team) estan cridats a protagonitzar aquestes classificacions. Corredors de gran renom internacional que es barrejaran amb els Adrià Noguera (Ferbikesprats.com), Oriol Colomé (Esteve Team) o Guillem Cassú (Radikal Bikes) i a la incògnita si la victòria viatjarà fora o es quedarà a casa. En la pugna femenina caldrà seguir amb atenció Anna Ramirez (Jufre Vic ETB), Mónica Carrascosa (Bikezona) o Janette Solsona (Bici 3.0).

Tots ells competiran al Parc de les Ribes del Ter, just al costat del pavelló de Fontajau, epicentre de la Girona MTB Challenge. Un espai idíl·lic per a albergar un esdeveniment d'aquestes dimensions i que reuneix tots els serveis necessaris. Serà el punt d'arribada i sortida de les tres etapes. La lluita pel mallot de líder començarà el divendres 22. Els camins nets i ràpids del nord de Girona obriran la cinquena edició de la Girona MTB Challenge. 58 quilòmetres i 1500 metres de desnivell positiu, amb un 80% de corriols, per conèixer la vida agrícola de la zona pedalant entre camps de conreu, però també entre la densa vegetació dels boscos gironins.

El dissabte 23 la cursa viatjarà a l'ala oest de la ciutat per donar vida a l'etapa reina al llarg de 83 quilòmetres i 1.700 metres de desnivell positiu. Les pujades més llargues i pronunciades de la jornada seran protagonistes en la primera meitat del recorregut, però a partir de l'equador de l'etapa el terreny es torna més juganer amb constants puges i baixes; un autèntic parc d'atraccions.

Diumenge 24 toca Les Gavarres, a la part est de Girona, que marcaran el destí de tots els ciclistes en l'última de les etapes. Només quedaran 55 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu per a ser finisher de la Girona MTB Challenge. És l'etapa més curta, però també la que té les pujades més llargues i constants.

Klassmark ha preparat moltes activitats per fer d'aquest llarg cap de setmana uns dies irrepetibles. La rumba catalana de Rumcatatá, els gegants i capgrossos de la Caixa de Trons o els ritmes de PercuART també desfilaran per Fontajau al llarg d'aquests dies.