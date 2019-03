Pedro Porro debuta amb victòria amb Espanya sub-21

La selecció espanyola Sub-21 ha guanyat aquest dijous per 1-0 a la de Romania, gràcies a un gol de Mikel Merino, en el penúltim assaig per ambdós equips abans de l'Eurocopa d'aquesta categoria, prevista del 16 al 30 de juny.

A falta d'un sol amistós a la ruta, el conjunt que entrena Luis de la Font va acoblant les últimes peces. I moltes cares noves, com Sergio Reguilón o Carlos Aleñá, han tingut la seva oportunitat en el Nou Els Cármenes davant un rival que també estarà en aquesta Euro, que es disputarà a les seus d'Itàlia i San Marino.

Però als comandaments de la 'Rojita' s'ha posat d'inici un triumvirat de la Reial Societat, amb Igor Zubeldia i Mikel Merino en el doble pivot per afavorir al seu company Mikel Oyarzabal, més escorat a la banda dreta del que habitualment fa en el club donostiarra.

I és que la principal referència a dalt era Borja Mayoral, que en el minut 22 ha protagonitzat l'ocasió més perillosa del primer temps. Una rematada gairebé a boca de canó ha estat repel·lit pel porter visitant, Radu, i el rebuig ha estat desbaratat pels centrals després d'un xut de Reguilón.

Aquest últim, gràcies a la bona inèrcia d'haver destacat en el Reial Madrid per la poca competència del brasiler Marcelo, ha sigut titular el dia del seu debut amb la 'Rojita' i ho ha aprofitat per deixar la seva empremta, pujant la banda esquerra amb assiduïtat davant d'un conjunt romanès sense espurna en atac però amb ordre en tasques defensives.

Sense gols al descans, amb bastants acostaments a l'arc rival però sense punteria de la qual treure pit, el reguitzell de canvis en la segona meitat ha trencat el ritme del partit. Paradoxalment, això ha dotat a Espanya de més profunditat i d'aquí ha sorgit l'únic gol; ha estat Merino en el minut 66, just quan anava a ser canviat per Luis de la Fuente.

En un córner, el valencianista Carlos Soler ha posat un centre amb rosca a peu canviat i el defensa Jorge Sáenz s'ha elevat per sobre de tots per rematar de cap al travesser. Amb el porter romanès desestabilitzat, Merino ha entrat en tromba a l'àrea petita i ha enviat de cap la pilota al fons de la xarxa.

El mitjapunta Vlad Dragomir ha tingut immediatament la millor ocasió per fer la igualada, però el seu cop de cap ha acabat de manera mansa aturada per l'arquer local, 1 Unai Simó molt poc atrafegat sobre la gespa de l'estadi granadí. En els compassos finals, Rafa Mir ha estavellat un cop de dreta al pal per la part de fora.

Aquest possible 2-0, que fet i fet mai ha arribat s'havia forjat en un contraatac, nota dominant en la segona part d'un duel al qual li ha faltat encert. Moltes absències en el bàndol romanès, influït per la convocatòria de la selecció absoluta que dirigeix ??Cosmin Contra, vell conegut de la Lliga espanyola.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: ESPANYA, 1 ??- ROMANIA, 0. (0-0, al descans).

--ALINEACIONS.

ESPANYA: Unai Simó; Pedro Porro, Jesús Vallejo (Sáenz, min. 46), Meré, Reguilón; Zubeldia, Merino (Aleñá, min. 67); Oyarzabal (Manu Vallejo, min. 79), Fornals (Olmo, min. 67), Soler (Pedraza, min. 79); i Mayoral (Rafa Mir, min. 72).

ROMANIA: Radu; Boboc (Sorescu, min. 61), Pascanu, Rus, Stefan; Nedelcu (Fulop, min. 72), Dragomir (CASAP, min. 72), Ciobanu; Gheorghe (Olaru, min. 61), Coman (Draghici, min. 83) i Dragus (Sintean, min. 83).

--GOL:

1-0, min. 66: Merino.

--Àrbitre: Alain Durieux (LUX). Ha amonestat amb targeta groga a Merino (min. 28) a Espanya, i a Dragus (min. 50), Gheorghe (min. 55) i Stefan (min. 64) a Romania.

--ESTADI: Nuevo Los Cármenes.