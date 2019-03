El Girona-Judo afronta l´inici de Lliga amb l´ambició de lluitar pel títol

El Securitas Girona-Judo obre demà a Villaviciosa de Odón (Madrid) la seva cinquena temporada a la Lliga estatal de Primera divisió amb l'ambició de lluitar pel títol. L'equip dirigit pel tècnic Jose Salas manté de la temporada passada Denis Vieru, Eduard Xargay, Àlex Salas, Sergi Salas i Temo Khachidze, i s'ha reforçat amb David García (quatre vegades campió d'Espanya), Luís Martínez (campió d'Espanya sub-21), Kevin Bakker i Gio Kavtaradze.

A la màxima competició espanyola de judo hi formen dotze equips. El Girona-Judo és l'unic representant català i en les anteriors edicions ha sumat dos subcampionats, un tercer lloc i un cinquè, l'any passat. «Mobilitzem a la setmana mig miler de judokes, seguim portant el judo a l'escola i estem creixent des de la base», explica Salas, que també admet que «per qüestions econòmiques» van haver de renunciar a competir a Europa dues vegades (hi poden anar els dos primers classificats de la Lliga). El campionat espanyol té tres jornades i, superada la d'aquest cap de setmana, les altres es faran el 13 d'abril i el 25 maig, sempre a Villaviciosa de Odón.

Aviles (Astúries), Stabia (Extremadura), Ronin (València) i Lurdes-Tuvasa (Valladolid) seran els primers rivals dels gironins en la competició d'aquest cap de setmana. Jose Salas explica que han format un bloc «equilibrat i competitiu» que els fa sortir amb l'ambició de lluitar per un títol que encara no han pogut dur mai a Girona. Les jornades més decisives apunten a la de demà i a la darrera, on el Girona-Judo tindrà un duel que pot ser clau contra el València, vigent campió.

Aquesta mateixa il·lusió que destil·la el tècnic es visualitza dins l'equip. Sergi Salas, que competeix a la categoria de -90kg, assegura que el club està «en el Top-5 d'Espanya i lluitant amb l'Esport7 de Manresa per ser el millor de Catalunya» i subratlla que veure com creix la base «és la millor recompensa per veure que s'està fent una bona feina i que, més enllà dels títols, això tindrà una continuïtat». Tant ell com Edu Xargay han disputat les anteriors edicions de la Lliga de Primera i consideren que el Girona «hi ha anat evolucionant». Edu Xargay, inscrit en la categoria de -73kg, estudia Criminologia i combina les classes amb una feina i el judo. Hi va arribar amb 14 anys després d'haver practicat d'altres esports i no haver-se quedat amb cap. Del judo l'atrauen «els seus valors, a diferència d'altres disciplines que diuen que en promouen i després no ho fan tant». Amb 22 anys, es veu encara amb molt futur per davant competint pel seu club.