Entre secrets a crits, rumors i moviments inesperats, l'Olot va protagonitzar un mercat d'hivern mogut. El 19 de gener es va anunciar que Marc Nierga, un dels tres davanters de la plantilla, marxava a l'Ebre. Davant aquest moviment, a Sergi Raset li tocava buscar un substitut, i l'escollit va ser Eloi Amagat, ex del Llagostera, Girona i New York City entre d'altres.

Nierga és un davanter de referència que es mou molt bé dins l'àrea, un gran dominador del joc aeri i un revulsiu de luxe per Garrido. D'altra banda, Eloi Amagat és un migcampista de qualitat amb pilota, amb capacitat d'arribada i expert en moure's entre línies, però ni molt menys és un davanter; per tant, el tècnic havia d'adaptar el seu esquema a les característiques del nouvingut, que de seguida va demostrar que, per nivell, esforç i experiència, havia de ser titular. «S'ha adaptat molt ràpidament, ha agafat la forma que li faltava i s'està veient que té qualitat de sobres. Ens dona molt desequilibri, vocació ofensiva i ens està ajudant», valora Pedro del Campo, company d'Eloi al mig del camp.

Raúl Garrido, que si alguna premissa té clara és la de tenir la pilota el màxim de temps possible, va començar a donar indicis fa cinc jornades, davant el Barça B, que una de les opcions podia ser jugar amb quatre migcampistes. Els garrotxins van encetar el partit amb tres homes al mig i dos atacants, mentre que Eloi esperava la seva oportunitat a la banqueta. Amb el 0 a 1 del Barça B, Garrido va fer-lo entrar per Xumetra i l'equip va aconseguir l'empat a l'últim sospir. Aquella tarda, el tècnic va encetar l'Olot dels migcampistes. «Estem molt còmodes i es reflecteix al camp. Estem dominant més el joc, portem més la iniciativa i el sistema ens dona avantatges. Ens hem adaptat perfectament i està donant fruits», valora Del Campo.

En el següent partit, a Badalona (0-0), l'equip va tornar a sortir amb tres migcampistes i dos atacants, però en els últims tres enfrontaments, Garrido ha optat per quatre migcampistes. I els resultats estan acompanyant: 0-0 a casa davant el líder, l'Atlètic Balears; 0-1 a Lleida, guanyant en un dels estadis més complicats de la categoria. I 0-0 a casa amb l'Ontinyent, aconseguint que els valencians no s'apropessin en cap moment a la porteria de Ginard. «Acumulem quatre jugadors al mig i això fa que tinguem superioritat numèrica en tots els partits davant qualsevol rival. Sempre tenim jugadors a prop de la pilota, tant en atac com en defensa, i això ens fa tenir un millor control del partit i equilibri», analitza Pedro.

Garrido ha aconseguit ajuntar Pedro, Eloi i Hèctor, a qui el figuerenc considera «un referent», amb un pivot per darrere (Masó o Barnils) que sostingui l'equip a còpia de cobertures per tenir el domini gairebé total de la possessió. De moment l'Olot ha aconseguit tres empats (dos d'aquests davant equips de play-off) i una victòria a Lleida. Ha nascut l'Olot dels migcampistes i amb resultats convincents. «Ara estem gaudint jugant i estem a punt d'assolir el primer objectiu, que és la salvació. També ens agradaria quedar entre els 10 primers i intentar classificar-nos per la Copa».



Chechu, dubte a l'Hèrcules

El gironí Chechu, que juga a l'Hèrcules, és dubte per jugar demà contra l'Olot després que dimecres fos atropellat per una moto en un pas de vianants a Alacant. El futbolista, de 36 anys, té un cop al genoll, però no li van trobar cap lesió greu.