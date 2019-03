El Gernika s´emporta la victòria de Fontajau

Combinar la lliga amb les rondes finals de l'Eurocup no és gens fàcil i avui, tres dies més tard de la seva dolça derrota contra el Montpeller, l'Spar Citylift Girona ha vist com el Gernika es convertia en el primer equip que guanya a Fontajau en un partit de lliga aquesta temporada, en un frec a frec final on dos triples de Rachel Banham han acabat marcant la diferència.

Amb més de 2.500 espectadors a Fontajau, l'Uni ha jugat un bon partit en el seu primer duel sense Nadia Colhado, que ja ha dit adéu a la temporada, i ha arribat a guanyar de 12 punts abans del descans amb Gabby Williams de protagonista en atac (35-23).

El Gernika, però, ha sabut aguantar contra un Uni que, per dins pateix davant l'evidència que Reisingerova encara no està ben recuperadal del genoll, i el partit ha acabat desembocant en un cara o creu on el segon triple consecutiu de Banham, a cinquanta segons del final, ha estat determinant (62-66).

El joc de tirs lliures finals no ha pogut evitar la derrota local (66-72) contra el quart classificat de la lliga en una ensopegada que, però, no posa en perill la segona posició gironina.