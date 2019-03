El Girona no se'n surt i encaixa una nova derrota

Nova derrota del Bàsquet Girona en la fase d'ascens a LEB Or, ahir a la pista del Zamora (87-68), un rival que si guanyaven empataven en el balanç. Però els gironins no van poder sumar un nou triomf i van encaixar la quarta derrota en els cinc partits d'aquesta segona fase. Tot i començar dominant en els primers minuts, els de Quim Costa van anar a remolc a partir del segon quart i els locals van sentenciar amb un parcial de 26-15 en l'últim període.

El partit no va començar de la millor manera pels visitants. En el primer minut, els triples de Libroia i Niang posaven els locals 6-0 per davant. Cizmic responia amb un triple (6-3), però no va ser fins passats tres minuts de període que van reaccionar els de Fontajau. Amb 9-5, un parcial de 0-7 dels de Quim Costa es van posar per primer cop per davant (9-12) i així acabaria el primer parcial, amb el lideratge dels gironins al marcador de dos punts (15-17).

El segon període va començar de forma immillorable. Els de Fontajau es van escapar de sis punts (19-25) passats dos minuts de quart, però llavors els zamorans van fer un parcial de 7-0 (26-25) que va obligar Quim Costa a demanar un temps mort per mirar de trobar una solució. Una reacció que no va arribar. A l'equador del període els gironins ja estaven en bonus i perdien de quatre (31-27). Els visitants no trobaven tirs còmodes en atac i en defensa tampoc trobaven la manera de parar les ofensives locals. Per això, al descans el Zamora tenia sis punts d'avantatge (42-36). Tot i que el Bàsquet Girona es va posar a quatre punts (51-47), la diferència no baixava. Els castellans havien estat nou amunt instants abans amb el 50-41, i els de Costa havien de trobar algun remei si volien capgirar el marcador i guanyar el primer partit lluny de casa en la fase d'ascens a LEB Or, ja que al final del tercer període perdien de vuit punts (61-53).

En els últims 10 minuts la reacció no va arribar. Els visitants es van posar cinc a sota (63-58) quan faltaven sis minuts per al final. Però la història es va acabar amb el triple de Cabral que posava el 70-60 quan faltaven quatre minuts i posaven contra les cordes els de Costa, que no van poder capgirar la situació i van acabar perdent de 19 punts (87-68).