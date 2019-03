El Llagostera s'exhibeix davant el San Cristóbal i el goleja amb molta autoritat

Ni la càrrega de partits, ni les baixes, ni la pressió per mantenir la línia de resultats de principi de temporada, pot amb el Llagostera d'Oriol Alsina, que ahir va tornar a realitzar una nova obra d'art: el 4-0 contra el San Cristóbal va ser tan just com contundent. Abans del descans, Pitu i Moussa havien encarrilat el triomf. I, tot i que la sentència es va fer pregar, quan va arribar va ser com un huracà que es va endur tot el que tenia al davant. Els blaugranes han estat capaços de vèncer en quatre de les darreres cinc jornades, on han sumat 13 dels 15 punts en joc, i són segons a un sol punt del líder, l'Hospitalet, tot i que han jugat dos partits més. La reacció, després de les dues derrotes seguides patides ara fa un mes, ha arribat en el moment més determinant. És impossible no somiar amb un final de curs que promet emocions fortes.

Tot just havien passat cinc minuts quan Pitu ja celebrava el primer gol del partit, gràcies a un llançament de cantonada que va tocar en un defensa. Els egarencs, que van buscar l'empat, van ser un rival incòmode. Però abans del descans Moussa va engaltar una canonada a l'escaire que va deixar-ho tot gairebé resolt. A la segona meitat, el tercer va estar sempre molt més a prop que el 2 a 1; però no va ser fins als darrers minuts quan els d'Alsina van traduir el seu gran partit amb la golejada final: Amantini -beneïda estratègia- i Sascha van ser els autors dels dos últims gols.