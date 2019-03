No hi ha descans per a l'Spar Citylift Girona

Les jugadores i el cos tècnic de l'Spar Citylift Girona ja descansaran, si volen, quan acabi la temporada perquè, de moment, el calendari no els dona la més mínima treva. Després de l'històric partit de dijous en el qual van posar contra les cordes el potent Montpeller davant més de 4.000 persones a Fontajau, les gironines reben avui un dels millors equips de la lliga, Gernika (18.00, Teledeporte) abans d'encarar una nova setmana molt dura amb el partit de tornada a la ciutat occitana (dijous) i, sense gairebé marge, visitar dissabte la pista del Bembibre. «No entenc com la FEB ens fa jugar en dissabte tenint partit dijous a Montpeller...», es lamentava Èric Surís, que avui ja no podrà comptar amb Nadia Colhado, que ha dit definitivament adeu a la temporada per la seva lesió al canell.

Al davant, l'Uni tindrà avui el Gernika, quart classificat de la lliga amb cinc victòries menys que les gironines, i que arribarà a Fontajau després de dues derrotes consecutives. Una de lògica, fa dues setmanes davant un Perfumerías Avenida que va ja va eliminar les basques en els quarts de final de la Copa a Vitòria, i una d'inesperada: la setmana passada contra el Bembibre (71-62). Mario López dirigeix una plantilla llarga, amb un munt d'estrangeres, i que ha anat experimentant canvis al llarg de la temporada i que, ara mateix, té com a referència la nord-americana Courtney Williams que, igual que Gabby Williams a l'Uni, va arribar al Gernika després de la desaparició del Nàpols. Williams ha jugat 4 partits amb el Gernika i ha fet 29, 2 (contra Avenida en Copa) 25, 18 punts respectivament