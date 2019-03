El Bàsquet Girona destitueix l'entrenador Quim Costa

El Bàsquet Girona ha comunicat aquest dilluns a la nit la destitució de Quim Costa com a entrenador de l'equip de LEB Plata. Després de perdre quatre dels cinc partits de la fase d'ascens, la directiva del club gironí ha descindit prescindir del tècnic. En els propers dies es donarà a conèixer el nom del nou entrenador.

"El club li vol agrair el seu treball, dedicació i professionalitat al capdavant de l'equip gironí. El tècnic va arribar fa dos anys al club amb la creació del sènior", assegura el comunicat del Bàsquet Girona.

L'entitat presidida per Marc Gasol ha destacat "l'esforç, el compromís i dedicació d'en Quim per ajudar a fer créixer aquest projecte des de l'inici, tant liderant el primer equip des de la seva creació com en tasques tècniques també a la base".

Quim Costa ha estat lligat a Girona des de fa anys, primer com a jugador del Valvi (1990-1992), després com entrenador del mateix (1994-96) i en aquesta última etapa (2017-2019) com entrenador del Bàsquet Girona.