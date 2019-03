Catalunya s'entrena a Montilivi per preparar l'amistós contra Veneçuela

La selecció catalana de futbol s'entrena aquest matí a l'estadi de Montilivi per preparar l'amistós internacional d'aquesta nit contra Veneçuela (21.00), que omplirà les grades del camp del Girona amb més de 14.000 espectadors (les entrades estan exhaurides). Gerard ha reunit abans de la sessió els jugadors convocats sobre la gespa de Montilivi i després d'una petita xerrada, els futbolistes han començat a fer un suau entrenament. El Girona hi està representat amb Pere Pons, Àlex Granell, Marc Muniesa i Aleix Garcia.





Els jugadors de la Selecció Catalana Absoluta ja es troben a Montilivi per preparar el partit contra el combinat veneçolà #CatalunyaVeneçuela #SeleccionsCAT pic.twitter.com/TWYaEeYJMN — Fed Cat Futbol (@FCF_CAT) 25 de marzo de 2019

El Catalunya-Veneçuela representa el retorn de la selecció catalana des del desembre de 2016. Per primera vegada Catalunya disputarà un amistós en data FIFA per analitzar els detalls de l'enfrontament, marcat per la baixa d'última hora de Xavi i per la negativa de l'Osca, el Rayo i el Valladolid a deixar els seus jugadors.