El físic del Gernika acaba apagant el bàsquet de l´Uni

«Si com a club som ambiciosos i apostem per competir en Lliga i Eurocup, correm el perill de pagar peatges com aquesta derrota». Èric Surís i tothom que es mou al voltant de l'Spar Citylift Girona eren conscients que el partit d'ahir, just entremig de l'eliminatòria contra el Montpeller i davant el quart classificat de la Lliga, era un escenari propici perquè les gironines, cada dia que passa més desgastades físicament i ja sense Nadia Colhado, perdessin la seva condició d'invicte a Fontajau. Va acabar passant i el Gernika va guanyar 66-72, però, segurament, el que va coure més a Surís, i al mateix temps li dona noves esperances, és que la derrota va arribar després que el seu equip jugués molt bé a bàsquet fins al descans. Amb Gabby Williams exhibint-se, l'Uni va arribar a guanyar per 12 punts però, a partir del tercer, el Gernika va saber endurir el partit (sense que això, curiosament, signifiqués que l'Uni disposés de més de 7 tirs lliures) i va carregar sobre el minvat joc interior gironí per acabar forçant un final ajustat. Podria haver guanyat qualsevol dels dos, com per exemple ahir mateix va fer el Montpeller, que va derrotar el Landes per 1 punt, però dos triples gairebé seguits de Banham van decantar la balança pel Gernika (66-72).

Sense competició europea pel mig, Mario López havia pogut preparar el partit amb més calma que Èric Surís i, en el primer quart, el tècnic basc va provar de sorprendre amb una zona pressionant que es transformava amb una 3-2 a darrere. Un detall tàctic que, juntament amb un parell de triples gairebé seguits de Nacickaite, va permetre que el Gernika anés per davant en el marcador abans que el bàsquet de l'Spar Citylift Girona comencés a fluir amb alegria. L'entrada de Leia Dongue per una Reisingerova que, físicament, encara està lluny del seu millor nivell va donar aquell punt d'intensitat a la defensa gironina perquè el bàsquet festiu de Rosó Buch i, sobretot, l'autèntic martell que pot arribar a ser Gabby Williams colpegessin i tiressin a terra el plantejament del tècnic visitant. Un triple de l'escorta de Mataró va donar el primer avantatge a l'Uni (15-13) i un 2+1 de l'aler formada a Connecticut per acabar un contracop trencava la barrera dels deu punts ja abans del descans (35-23).

Al descans, les gironines guanyaven de 10 punts (39-29), Gabby Williams que ja havia fet 16 punts i els més agosarats dels prop 3.000 espectadors que hi havia a Fontajau pensaven que la victòria acabaria sent «fàcil» . I la realitat és que no va ser ni senzilla ni de cap mena. En els primers minuts del tercer quart, el Gernika va començar castigant els problemes de mobilitat de Resingerova i, al mateix temps, va incrementar una mica la quantitat de mans que posava contra un Uni on Gabby Wiliamas havia perdut el protagonisme de la primera meitat. Amb els tirs oberts de Nacickaite i la producció ofensiva de la seva Wiliams, Courtney, les basques varen acabar el partit, 58 a 58 després d'un tir lliure d'Ariztimuño, en un moment que l'Uni se les veia negres per anotar. Era el moment de Fontajau, no hi havia la gent ni l'ambient de dijous contra el Montpeller, però l'afició del Girona va provar d'empènyer un equip que donava símptomes d'esgotament. Ni tan sols quan un triple de Banham posava el Gernika per davant (60-63). Laia Palau va retallar distàncies a només un punt, però un nou triple de Banham a cinquanta segons pel final va posar el partit molt costa amunt (62-66). El joc de tirs lliures final no va poder evitar la derrota local (66-72) contra el quart classificat de la lliga en una ensopegada que, però, no posa en perill la segona posició gironina.