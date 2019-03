Gerard López: De jugar amb La Roja a dirigir la selecció catalana en 24 hores

El seleccionador català Gerard López va jugar ahir amb la selecció espanyola de veterans en un partit contra el València Legends en el marc dels actes del centenari de l'equip valencià. A poques hores d'afrontar el Catalunya-Veneçuela, Gerard va jugar com a titular amb la selecció espanyola, que es va acabar imposant als veterans del València per 1-3. Probablement per això, la roda de premsa del seleccionador català, que habitualment se celebra el dia anterior al partit, s'ha acabat fent aquest matí.