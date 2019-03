Un gran punt d'orgull que confirma la forta mentalitat d'un bon Peralada

Si el futbol va lligat a l'estat d'ànim, el Peralada passa per un dels millors moments del curs. Amb un bagatge cada cop més considerable en la seva segona aventura a la Segona B, els homes de Chicho estan començant a trobar l'equilibri que els permet gestionar tot el talent del qual disposen mentre cometen errors propis de joventut. A Cornellà, contra un rival molt superior que va posar tota la carn a la graella, els alt-empordanesos van donar tota una lliçó de mentalitat i d'orgull. Sense acusar en cap moment la suposada inexperiència, i tot i tenir al davant homes com Eloy Gila o Manucho, el Peralada es va sentir fort i va enllaçar la cinquena jornada seguida sense perdre, gràcies a un punt que tothom pot qualificar de puntàs (0-0).

Chicho, que s'ha fet un fart d'insistir que el camí dels seus nois era el vàlid quan els resultats no acompanyaven, tenia tota la raó del món. I precisament quan l'equip ha recuperat la solidesa i s'ha mostrat més compacte que mai, s'ha enfilat fins a la dotzena posició de la taula, amb dos punts més que la zona de play-out i de descens. Perquè amb el partit d'ahir, ja en van tres sense recollir cap gol de la seva pròpia porteria. Ni ho va fer l'Ebre, ni ho va fer el Terol, ni ho va fer el Cornellà. Des del provisional 1-2 marcat per l'Espanyol B al minut 51 del passat 3 de març que no encaixa cap gol. I ja són 309 minuts.

Llàstima que al davant, el Peralada no fos capaç de transformar cap de les moltes ocasions de què va disposar durant el partit. Perquè tot i que el duel va ser equilibrat, els nois del planter del Girona van fregar el gol en diverses oportunitats, sent molt actius però sense gaudir d'encert. Pachón, només començar, va perdre una bona opció de xut. Paulino no va arribar a una centrada de Maxi Villa. I ni el mateix Paulino ni Andzouana van poder culminar una nova jugada col·lectiva. Diferents arguments per continuar ensenyant que el Peralada no té por.



La millora del Cornellà

A la segona part, però, l'escenari va anar decantant-se a favor dels locals, que van crear perill gràcies a la insistència de Pere, que amb una centrada que no va trobar rematador i un xut llunyà, va ser el primer a provar-ho. Suárez, amb una intervenció escandalosa, va escopir un cop de cap de Carlos; i va respirar alleujat al final quan l'àrbitre va anul·lar un gol per una falta en atac. L'empat permet al Peralada seguir creixent.