Xavi Hernández tampoc jugarà el Catalunya-Veneçuela

El migcampista Xavi Hernández va confirmar que no participarà en l'amistós entre les seleccions de Catalunya i Veneçuela per al qual estava convocat, a causa dels «compromisos» amb el seu equip, l'Al-Sadd de Qatar, que s'està jugant el títol de lliga. «Lamento anunciar que finalment no podré estar a Montilivi per al Catalunya-Veneçuela. Els meus compromisos amb el meu club no m'ho han permès», va confirmar l'exbarcelonista mitjançant el seu compte oficial de la xarxa social Instagram.

L'Al-Sadd, líder de la lliga de Qatar, comanda la taula amb 50 punts i dissabte que ve visita el segon de la classificació, l'Al-Duhail (46), per la qual cosa una victòria podria suposar un pas gairebé definitiu cap al títol. Malgrat tot, Xavi va voler donar les gràcies a la Federació Catalana i al seu president, Joan Soteras, a més de «a Carles Domènech i a Gerard López -seleccionador- per l'interès mostrat» perquè estigués a Girona. «Tant de bo la pròxima vegada pugui estar allà amb vosaltres. A Qatar tindreu el primer dels afeccionats animant la nostra selecció. Visca Catalunya!», va concloure el missatge. La presència de Xavi era un dels principals reclams del partit de la selecció catalana i, també, podria haver estat la darrera oportunitat per veure jugar en directe un dels millors futbolistes catalans de la història.



Problemes amb la llista

L'excapità del FC Barcelona és l'última baixa d'una llista de la qual han caigut en l'última setmana l'entrenador i els jugadors del Reial Valladolid Sergio González, Rubén Alcaraz i Jordi Masip, els del Rayo Vallecano Alberto García i Álex Moreno i els de l'Osca Enric Gallego i Àlex Gallar.

Els clubs van argumentar que no cedirien els seus jugadors perquè volien que prevalguessin els seus «interessos esportius en una fase clau de la temporada» per evitar tenir «qualsevol risc de lesió». Els tres equips estan instal·lats a la part baixa de la Primera Divisió i lluiten per no descendir de categoria i mantenir la seva supervivència al màxim nivell.