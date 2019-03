L'elit del ciclisme mundial arriba a Sant Feliu de Guíxols

El ciclista belga Thomas de Gendt (Lotto Soudal) es va adjudicar ahir en solitari la primera etapa, de 163,7 quilòmetres amb inici i final a Calella (Maresme), i es va convertir en el primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya. En una primera jornada de mitja muntanya, amb l'ascensió de cinc ports, el ciclista belga va fer bona l'escapada del dia originada en els primers quilòmetres i va sumar la seva quarta victòria d'etapa a la ronda catalana després de les aconseguides el 2013, 2016 i 2018. De Gendt va creuar la meta amb un avantatge de 2 minuts i 38 segons sobre Maximilian Schachmann (Bora), mentre que Grega Bole (Bahrain Merida) va arribar quatre segons més tard com a cap d'un pilot en què favorits com Alejandro Valverde i Nairo Quintana, del Movistar, així com Egan Bernal i Chris Froome, de l'Sky, no varen prémer l'accelerador. La cosa va acabar amb un triomf incontestable d'un habitual de la Volta, una cosa que, previsiblement, no es repetirà en l'arribada a Sant Feliu de Guíxols, una etapa ideal per als pocs velocistes presents. Una jornada tranquil·la amb presència per les comarques gironines passant per Hostalric, Maçanet, Caldes, Cruïlles, Palamós, Sant Antoni, Santa Cristina, Romanyà, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu abans de les dues etapes consecutives dels Pirineus.