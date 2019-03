Àlex Formento agafa el relleu de Quim Costa al Girona

Marc Gasol ha optat per una persona de la seva màxima confiança per agafar el relleu de Quim Costa i el fins ara director esportiu Àlex Formento serà el nou entrenador del primer equip del Bàsquet Girona a LEB Plata. Formento debutarà aquest diumenge a la tarda en el partit contra el Juaristi a Fontajau amb l'objectiu d'intentar classificar l'equip per a l'eliminatòria d'ascens a LEB Or.

El pas endavant de Formento representarà la seva primera experiència a les banquetes perquè, després de retirar-se als 33 anys, el nou tècnic del Bàsquet Girona va treballar primer en una agència de representació de jugadors i després ja es va vincular a Marc Gasol ajudant-los en diferents projectes com han estat la creació del mateix club ara fa cinc anys.

En aquesta segona fase, a la qual havia arribat amb un balanç que convidava a pensar que lluitaria per l'ascens, el Bàsquet Girona només ha guanyat l'Estela (66-63, a Fontajau) i, en canvi, ha perdut contra Navarra (73-70), Marin (63-70), Zornotza (89-66) i Zamora (87-68). Tot i la seva frustrant sèrie de derrotes, a set jornades per acabar aquesta segona fase de la lliga el Bàsquet Girona continua a només una victòria de la cinquena posició que dona dret a jugar l'eliminatòria d'ascens perquè, ara mateix, són setens amb un balanç de 7 victòries i 8 derrotes el mateix que el setè (Múrcia) i el sisè (Navarra). El cinquè lloc l'ocupa l'Almansa amb 8 victòries i 7 derrotes.