Froome cau camí de Sant Feliu i es queda sense opcions a la Volta

La segona etapa de la Volta a Catalunya va estar marcada per la victòria de l'australià Michael Matthews (Sunweb), les ganes d'Alejandro Valverde (Movistar), que va bonificar nou segons, i la caiguda de Chris Froome (Sky), que va cedir més de 14 minuts.

No hi ha dia de transició a la ronda catalana, ni tan sols abans dels Pirineus. A les carreteres de la Costa Brava, tots els ulls estaven posats en els pocs velocistes presents a la Volta a Catalunya, encara que la pujada prèvia a la línia de meta obria el ventall d'aspirants.

Matthews va guanyar la partida a Alejandro Valverde, que va mostrar la seva ambició per enfundar-se la quarta Volta. No només va bonificar els sis segons després d'acabar segon de l'etapa, sinó que en va sumar tres més en l'últim esprint puntuable de la jornada. Valverde se situa ara a 2 minuts i 47 segons de Thomas De Gendt (Lotto Soudal), líder destacat després de l'aventura que va culminar a Calella, i gaudeix de nou i deu segons d'avantatge, respectivament, respecte als colombians Nairo Quintana (Movistar) i Egan Bernal (Sky), dos dels favorits per a la victòria final.

Després d'una primera jornada de mitja muntanya, el pilot afrontava un recorregut més tranquil, de 166,7 quilòmetres, amb només tres ascensions, totes de tercera categoria i lluny de la línia de meta. Sense ascensos destacables, el vent va ser protagonista a les carreteres gironines, fet que va afegir una mica d'incertesa en un dia previsiblement d'entreguerres abans de les dues etapes pirinenques que es preveuen decisives.

Tres aventurers van moure el vesper en els primers quilòmetres. El trio d'actors secundaris format pel danès Jonas Gregaard (Astana), el txec Josef Cerny (CCC) i l'holandès Marco Minnard (Wanty - Gobert) va arribar a gaudir d'un avantatge pròxim als 7 minuts a 117 quilòmetres de la meta. En el gran grup, marcava el ritme el Lotto Soudal del líder i, a poc a poc, les diferències es van retallar fins que, a uns 25 quilòmetres per al final, es posava fi a l'aventura del dia.

Poc abans, a uns 40 quilòmetres de meta, una caiguda allunyava Chris Froome del pilot i de la lluita per la general. El quatre vegades campió del Tour es va enganxar amb la bici d'un company del gran grup en una baixada i va patir esgarrapades a la zona de la cuixa dreta i l'espatlla. Ningú de l'Sky va esperar el britànic, que no va arriscar i va perdre 14 minuts i 4 segons.

Com ja va succeir dilluns, Valverde va tornar a atacar per sumar una bonificació de tres segons en l'últim esprint intermedi de la jornada. Semblava que Egan Bernal (Sky) li seguiria l'estela, però van ser Nairo Quintana i Steven Krujswijk (Jumbo - Visma) els que es van repartir els altres segons en joc.

L'últim tram previ a meta no va ser ni de bon tros plàcid. Els revolts sinuosos i una última pujada abans de la línia de meta semblaven el terreny perfecte per a Valverde, però Matthews va resistir i va sumar la seva primera victòria de l'any.

Després de dues jornades mediterrànies, al pilot l'esperen els Pirineus. L'ascensió d'avui a Vallter 2000, de categoria especial, servirà per mesurar les forces dels grans favorits. Bernal, Valverde, Quintana, Bardet i Pinot, entre molts altres, posaran a prova la resistència de Thomas De Gendt (Lotto Soudal).