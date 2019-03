Neix a Girona un equip ciclista júnior que aspira a disputar el Tour en quatre o cinc anys

En un ambient on es respirava ciclisme per tots costats, i envoltats de les màximes estrelles del ciclisme mundial, a Sant Feliu de Guíxols, avui s'ha fet la presentació oficial de l'equip ciclista júnior "Antiga Casa Bellsolà-Girona". Coincidint amb la sortida de la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, els organitzadors de la cursa, amb Rubèn Peris al front, han cedit l'escenari del protocolari control de firmes a les joves promeses ciclistes.

El ciclista australià de l'equip Michelton-Scott Daryl Impey, resident a Girona, ha acompanyat l'acte de presentació al costat del campió de motociclisme Àlex Crivillé, que és l'ambaixador de l'equip (un dels corredors és el seu fill). També hi eren l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motas, i el regidor d'esports de l'Ajuntament de Girona i Delegat Territorial d'esports de la Generalitat, Josep Pujols.

Aquest projecte ciclista gironí ve a omplir una mancança paradoxal a la província ja que tot i que Girona és un territori on hi viuen centenars de ciclistes professionals visitat per millers de turistes del pedal, no hi havia cap estructura per la formació i el progrés en la modalitat de carretera i de competició.

Darrera aquest projecte hi han les fleques gironines d'Antiga Casa Bellsolà, els seus propietaris Robert Bellsolà i Mireia Oliveras, el manager de l'Equip Pere Hors, el director tècnic esportiu Johnny Weltz i el director esportiu Pius Doniga. Bellsolà va explicar que "en aquests temps de milenials, on tot ho volem fàcil i ràpid, és brutal l'esforç que han de fer cada dia aquests nanos compaginant estudis, alguns feines i entrenaments i curses duríssimes. No poden sortir gaire a discoteques, han de cuidar la seva alimentació. Son uns joves herois dignes d'admirar. El ciclisme és una escola de vida i ells son alumnes exemplars"

Weltz, danès, ex-ciclista professional, guanyador d'Etapes al Tour i La Vuelta, i ex-director d'equips world Tour com el US Postal o el Garmin, va ser el primer ciclista estranger de renom que va venir a viure a Girona. Gràcies a ell, Girona ha esdevingut el paradís dels ciclistes que és avui i respecte d'aquest projecte ho té clar: "Catalunya ha de tenir un equip corrent al Tour. No pot ser que una terra, la catalana, de llarga tradició ciclista, amb una Volta Ciclista que és la tercera més antiga de la història junt el Tour i el Giro i amb grans empreses, no tingui un equip ciclista a la primera divisió. El que ara comença com un equip junior volem que continuï com un Equip Èlit/Sub23 l'any que ve, mantenint l'equip júnior per afegir en 2 anys la Categoria Continental i en tres anys la Categoria continental professional que ja ens donaria opcions de disputar alguna de les grans voltes. I de tot això a ser un Equip World Tour no hi faltaria gaire. Evidentment que perque això passi, hem de seduir i convèncer a empreses, però ja ho estem fent i de segur que moltes ens contactaran per involucrar-s'hi".