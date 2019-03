Es pot guanyar a Montpeller?

L'Spar Citylift Girona necessita guanyar de més de tres punts demà al Palais des Sports de Latttes, un petit pavelló amb capacitat per a poc més de 1.000 espectadors, on l'equip occità ha guanyat 15 dels 16 partits que hi ha jugat aquesta temporada entre la Lliga francesa i l'Eurocup. L'única derrota va ser el 19 de gener, contra el Flamnes Carolo de l'ex-Uni Haley Peters, amb un resultat final, 77-80, que tampoc serviria perquè les gironines passessin demà l'eliminatòria atès que una victòria de l'Uni per 3 punts obligaria a jugar una pròrroga. «Dijous anirem a Montpeller amb tota l'ambició del món a fer un bon partit de tornada i a jugar una mica amb els seus nervis, a veure si aconseguim arribar a la final», va explicar Surís diumenge després de la derrota contra el Gernika a Fontajau; mentre que ahir, en la presentació del MIC Basketball, Laia Palau admetia que amb la derrota de la setmana passada «se'ns va complicar l'eliminatòria, però amb una diferència de tres punts hi ha partit». Dijous passat, en un darrer quart molt màgic davant més de 4.000 persones a Fontajau, l'Spar Citylift Girona va esborrar una diferència en contra de 18 punts per acabar perdent en el cara o creu final amb un resultat final, 66-69, que deixa l'eliminatòria prou oberta tot i la fortalesa del BLMA Montpeller a la seva pista.

En un dels molts exemples d'aquesta fortalesa, fa encara no tres setmanes, les occitanes van passar per sobre del Villeneuve, un equip que aquesta temporada ha jugat l'Eurolliga, i que compta amb les ex-Uni Shante Evans i Magaly Mendi, que no va jugar aquell dia. El Montpeller les va guanyar per un contundent 115-86 amb molt impacte d'Helena Ciak, que va fer 28 punts. Com ja va passar diumenge contra el Gernika, Ciak i la resta d'interiors del Montpeller es poden convertir en un maldecap molt important per a un Uni que ja no comptarà més amb Nadia Colhado i que, demà, en ser competició europea, tampoc podrà inscriure Leia Dongue. «No tindrem Nadia ni Leia, però aquesta és la nostra realitat; no hi podem fer res i amb les que som lluitarem per millorar i que la nostra versió sigui la de l'últim quart del partit d'anada contra elles o la de la primera meitat contra el Gernika», deia un Surís que tenia clar que el guió passava «per intentar jugar amb el llençol per tapar una mica el joc interior, una mica els seus triples... anar movent el llençol i que no se n'adonin».



El dubte de Tchatchouang

Diumenge, l'Spar Citylift Girona va pagar el desgast de l'eliminatòria europea perdent contra el Gernika, mentre que, el mateix dia, el Montpeller resolia amb una ajustada victòria el seu compromís de Lliga contra el Landes (51-50) tot i no jugar al seu millor nivell. «Han tingut un partit molt fangós, però l'han acabat resolent per un punt», deia Surís sobre un duel al mateix Palais des Sports de Latttes on es jugarà el partit de demà. El tècnic del Montpeller, Thibaut Petit, va continuar amb la seva polítca de fer moltes rotacions, cap jugadora va arribar als 30 minuts, tot i que no va poder comptar amb una de les seves peces més importants: Diandra Tchatchouang. Sense l'aler pivot titular, Miyem va tenir molt protagonisme, amb 29 minuts en pista, els mateixos que Whitcomb. Dabovic va destacar amb 12 punts en 17 minuts.