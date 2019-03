Surís: «És un repte complicat, però no impossible»

«És cert que és un repte complicat, però no impossible; és la nostra primera vegada en unes semifinals d'una competició i intentarem gaudir-les fins a l'últim minut amb una il·lusió immensa, gegant, de capgirar l'eliminatòria», assegura Èric Surís camí ja de Montpeller on demà l'Spar Citylift Girona intentarà remuntar els tres punts de marge que el potent BLMA va aconseguir dijous passat a Fontajau i classificar-se per a la final de l'Eurocup. «Ens agafarem molt a l'últim període que elles varen començar guanyant de 18 punts en un avantatge que ja no tenen», explica Surís que no amaga que el desgast, físic i mental, que arrosseguen les seves jugadores.

«Quan jugues competició europea ho fa assumint aquest risc, però també amb la il·lusió d'arribar el més lluny possible i ara hi som, estem contents de ser-hi, i no busquem excuses, perquè davant del desgast la il·lusió està més amunt que mai per encarar la tornada de les semifinals de la competició europea», diu Surís que, com ja va passar, diumenge contra el Gernika i es repetirà fins a final de temporada no podrà comptar amb Nadia Colhado: «La baixa de la Nadia és molt important perquè, encara que estava jugant molt minvada amb una mà trencada, no podem oblidar que continuava sent la nostra MVP i això no ho dic jo sinó les estadístiques perquè era la nostra màxima anotadora i rebotejadora. A la Nadia l'haurem de suplir entre totes».