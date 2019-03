Adam Yates s'imposa a Vallter mentre Valverde es queda sense opcions

Adam Yates (Mitchelton-Scott) es va imposar ahir a la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, disputada entre Sant Feliu de Guíxols i Vallter 2000, en ser el més fort en un quintet d'aspirants de luxe a la general, que, no obstant això, reté Thomas de Gendt (Lotto Soudal) amb el mallot de líder. De Gendt va arribar amb uns 20 segons de marge sobre el temps que havia d'aconseguir per defensar el seu lideratge. Quedaven vuit quilòmetres per a la meta quan el líder va perdre contacte amb el grup de favorits, però va fer una cronoescalada particular que li va donar el premi desitjat per defensar ara 23 segons d'avantatge sobre Adam Yates. Alejandro Valverde va perdre més de 2 minuts.

La Volta afrontarà avui l'últim final en alt. Serà una etapa clàssica i curta, de 150,3 quilòmetres, amb inici a Llanars (Ripollès) i final a l'estació d'esquí de La Molina, on Alejandro Valverde ha regnat en les últimes dues edicions. L'última pujada a meta, curta i explosiva, és ideal perquè el murcià imposi la seva llei. Abans, no obstant això, haurà de sortejar el coll de Coubet, de primera categoria, i el port de la Creueta, l'últim alt especial de la presente edició de la carrera. Una vegada superat aquest colós, el pilot ascendirà al cim final per partida doble.