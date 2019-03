Contra el desgast, «il·lusió»

«És cert que és un repte complicat, però no és impossible». La frase d'Èric Surís resumeix amb precisió el partit d'avui de l'Spar Citylift Girona al Palais des Sports de Latttes, on les gironines intentaran, un dia més, oblidar-se de baixes i problemes físics per provar de guanyar el BLMA Montpeller de més de tres punts per capgirar la semifinal i classificar-se per a les semifinals de l'Eurocup. Surís té clara la recepta: «Davant del desgast, la nostra il·lusió està més amunt que mai». I parlant d'il·lusió, la dels aficionats de l'Uni que, en poques hores, van omplir el bus per ser avui a Montpeller amb les 50 entrades que el club local va posar a disposició del gironí en una resposta social que, de nou, supera les expectatives de club, jugadores i del mateix Surís: «És una passada, una de les victòries més importants que hem obtingut és en l'àmbit social i d'afició».

La setmana passada, amb més de 4.30o espectadors a Fontajau, l'Uni va evitar que el Montpeller sentenciés l'eliminatòria a Girona. Amb una plantilla de luxe, amb jugadores referents com la inacabable pivot Helena Ciak o l'astraliana Sami Whitcomb, però sobretot amb una rotació molt llarga amb deu jugadores que van sortint des de la banqueta per colpejar la resistència del rival. Bernies, Dabovic, Tchatchouang, Miyem, Wurtz... El BLMA va tenir les gironines contra les cordes a Fontajau, on va arribar a anar guanyant per 18 punts de diferència (39-57), però un darrer quart màgic per acabar perdent de només tres punts (66-69) i obrir la porta a pensar que fer una gesta avui que, parafrasejant Surís, és tan difícil com possible.

«Ens agafarem molt al que va passar en l'últim període del partit d'aquí a Girona, que elles varen començar guanyant de 18 punts en un avantatge que ja no tenen», avançava Surís, apostant per intentar «posar-les nervioses perquè tenen la pressió de ser, ja d'entrada, les favorites, i més ara que juguen a la seva pista i es veuen amb un peu i mig a la final». Els bàsquets després de pilota recuperada de Laia Palau o Gabby Williams i, sobretot, l'encert anotador de Keisha Hampton (32 punts, 15 en els últims 10 minuts) van ser algunes de les claus del memorable darrer quart de dijous a Fontajau, que, aquesta nit, l'Uni hauria d'intentar repetir encara durant més minuts. Això sí, l'Spar Citylift Girona ho haurà de fer sense Nadia Colhado i amb Núria Martínez o Julia Reisingerova lluny del seu millor estar de forma física.

«Quan jugues competició europea ho fas assumint aquest risc, però també amb la il·lusió d'arribar el més lluny possible i ara hi som, estem contents de ser-hi, i no busquem excuses, perquè davant del desgast la il·lusió està més amunt que mai per encarar la tornada de les semifinals de la competició europea», va explicar ahir Surís, que, com ja va passar, diumenge contra el Gernika i es repetirà fins a final de temporada, no podrà comptar amb Nadia Colhado: «La baixa de la Nadia és molt important perquè, encara que estava jugant molt minvada amb una mà trencada, no podem oblidar que continuava sent la nostra MVP i això no ho dic jo sinó les estadístiques, perquè era la nostra màxima anotadora i rebotejadora. A la Nadia l'haurem de suplir entre totes».

Sense Colhado, i tampoc sense Leia Dongue, Surís es queda amb només tres jugadores interiors: Keisha Hampton, Bea Sánchez i una Julia Resingerova que, físicament, està lluny del gran nivell de joc que tenia abans de lesionar-se contra l'Avenida en la final de Copa: «Som conscients que cal tenir paciència amb ella perquè ha estat vint dies aturada per una lesió, ens agradaria que estigués al cent per cent però és evident que no ho està».