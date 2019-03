L´Spar Citylift Girona queda eliminat sense cap opció a Montpeller

El Montpeller atropella l'Uni i el desperta del seu somni europeu 98-69. Contudent derrota gironina que al descans ja tenia el partit perdut. No era impossible remuntar els tres punts perduts de l'anada, però gairebé. El que es va viure la setmana passada a Fontajau en el darrer quart del partit d'anada ha de perviure com el gran record de la participació de l'Spar Citylift Girona en aquesta Eurocup. Avui simplement no hi ha hagut partit.

El BLMA Montpeller, perquè és un històric del bàsquet europeu des de fa temporades, ha acabat fent el que l'Uni va evitar fa una setmana: passar per sobre de les gironines. A la mitja part el partit ja s'havia acabat, 55-30, davant el recital de bàsquet, de triples, de superioritat física i d'encert del Montpeller que s'ha trobat més que còmode en la seva petita ratera de Lattes on l'Uni ha acabat encaixant un dolorós 98-69 . Per sort, demà serà un altre dia i la vida, i la temporada, continuarà.

La «constel·lació d'estrelles» de la que parlaven ÈrIc Surís i el seu ajudant David Muñoz abans de començar l'eliminatòria contra el Montpeller es va veure més clara que mai al Palais des Esports de Lattes. Triples per donar i per vendre de qualsevol jugadora que sortís de la banqueta, bàsquets agònics en finals de possessió, pivots grans fent mal prop de cistella, pivot iguals de gran que es poden obrir a tirar de tres punts. El Montpeller té de tot i molt...

Només falta l'efecte d'un canvi d'escenari, del Fontajau dels més de 4.000 espectadors al petit pavelló de Lattes on la gent comença animar quan encara falta una hora per començar, perquè es generi la tempesta perfecta. L'ambient era dur i els àrbitres ho van notar, però avui no toca parlar dels àrbitres. Simplement de noms com l'australiana Sami Whitcomb. Una escorta que va jugar la final del darrer Mundial i que sap el que és lluitar per pujar al podi d'uns Jocs Olímpics.

Núria Martinez l'havia aturat molt bé en el partit d'anada, però a la seva pista la història va ser diferent. Whitcomb la va clavar de tres en el primer atac del Montpeller en la que només seria el pròleg de la seva exhibició que seguiria completant al llarg del partit. Veure-li fallar un tir és gairebé impossible. De fet, a la mitja part, quan el Montpeller ja tenia el partit resolt (55-30), l'australiana duia 13 punts sense cap errada.

El problema per a l'Spar Citylift Girona era que aquest BLMA Montpeller és molt més que els punts de Whitcomb. L'encert de l'australiana "només" va servir perquè les locals marxessin al final del primer quart guanyant de 8 punts (25-17). Les gironines estaven provant de donar la cara. Sobretot amb la feina de Reisingerova, malaurament per a Pere Puig i la seva il·lusió de renovar-la ahir la pivot txeca no va perdre el seu duel particular amb la pivot de la selecció francesa (Helena Ciak). Però la resistència de l'Uni es va acabar quan Omella Bankole, una de les poques franceses no internacionals del Montpeller però una autèntica "bèstia" física, aconseguia empetitir a un altre físic privilegiat com Gabby Williams.

Bankole va recuperar pilotes, va anotar de tres i ho va fer "postejant" prop de la zona... Ella i els triples, els constants triples, del Montpeller van convertir en el segon quart en un petit calvari de l'Uni. Miyem sortia en el lloc de Ciak i en la pirmera jugada la clavava de tres. Un pivot molt més grossa que Bea Sánchez o Hampton que, abans de descans, ja duia tres faltes personals. Després de Miyem li tocava el torn a Tchatchoauang... No hi havia res a fer. A la mitja part, el BLMA Montpeller guanyava de 25 punts de diferència, havia anotat 10 triples i més que triplicava en valoració a l'Uni: 72 a 20.

El més natural era que pel cap passés la idea de pujar a l'autobús i anar enfilant el camí de tornada. Però no es podia fer. Calia donar la cara encara que pensar en una altra remuntada màgica com la de la setmana passada a Fontajau era utòpic. I més quan Julia Resingerova es va carregar amb la quarta falta personal només de començar el tercer quart. Segurament no era falta, però això ja una altra història i les jugadores van aguantar el ruixat fins al final de la millor manera que van poder.