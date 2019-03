Un equip ciclista júnior gironí aspira a arribar al Tour

El ciclista australià de l'equip Michelton-Scott Daryl Impey, resident a Girona, no es va perdre ahir al matí, abans que es fes el tret de sortida de l'etapa de la Volta des de Sant Feliu de Guíxols, l'acte de presentació del nou equip ciclista júnior gironí Antiga Casa Bellsolà-Girona. L'organització de la cursa va cedir l'escenari del protocolari control de firmes a les joves promeses ciclistes que formen part d'aquest projecte impulsat per les fleques gironines d'Antiga Casa Bellsolà, els seus propietaris, Robert Bellsolà i Mireia Oliveras, el mànager de l'equip, Pere Hors, el director tècnic esportiu, Johnny Weltz, i el director esportiu, Pius Doniga. El projecte és ambiciós i passa per arribar a grans proves com el Tour en quatre o cinc anys.

Aquest projecte ciclista gironí ve a omplir una mancança paradoxal a la província ja que tot i que Girona és un territori on viuen centenars de ciclistes professionals, no hi havia cap estructura per la formació i el progrés en la modalitat de carretera i de competició. La majoria de ciclistes són catalans, però també n'han incorporat un de japonès.

Bellsolà, que també és director de cinema, va explicar que «en aquests temps de millennials, on tot ho volem fàcil i ràpid, és brutal l'esforç que han de fer cada dia aquests nanos compaginant estudis, alguns feines i entrenaments i curses duríssimes. Són uns joves herois dignes d'admirar». Weltz, danès, exciclista professional, guanyador d'etapes al Tour i La Vuelta, i exdirector d'equips World Tour com el US Postal o el Garmin, va ser el primer ciclista estranger de renom que va venir a viure a Girona. I ho té clar: «Catalunya ha de tenir un equip corrent al Tour. No pot ser que una terra, la catalana, de llarga tradició ciclista, no tingui un equip a la primera divisió. El que ara comença com un equip júnior volem que continuï com un equip Elit/Sub-23 l'any que ve, mantenint l'equip júnior per afegir en dos anys la Categoria Continental i en tres anys la Categoria Continental Professional que ja ens donaria opcions de disputar alguna de les grans voltes. I de tot això a ser un equip World Tour no hi faltaria gaire», va assegurar.